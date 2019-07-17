TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY JULY 17, 2019
Jul 17th, 2019 by headlines
*AN INVESTMENT SCAM IS REPORTEDLY STARTED BY CHINESE NATIONALS IN PANGLAO
*TURF WAR EYED IN SIGUE KILLING
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*PLANO NI SENADOR BONG GO NGA IDUSO DIDTO SA SENADO ANG PAGPALUGWAY PA SA TERMINO SA MGA KAPITAN SA BARANGAY
*SENADOR BONG GO NANGHATAG OG AYUDA SA MGA NASUNOGAN SA COGON MARKET
*1.3 KA MILYON KA PESOS ANG NADAWAT NGA AYUDA SA BIKTIMA SA SUNOG SA MERKADO SA SUNOG
*NAKUHAAN OG KANTIDAD SA KAPIN 200 KA LIBO KA PESOS NGA SHABU ANG DINAKPAN SA BUY-BUST OPERATION SA LUNGSOD SA PANGLAO
*TULO KA MAGSUON ANG NAG-UNAY OG BUGNO SULOD SA ILANG PANIMALAY SA LUNGSOD SA UBAY NGA MIRESULTA SA KAMATAYON SA USA
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