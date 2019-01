*POLICE SENIOR SUPERINTENDENT ANGELES GEÑORGA JR. HAS ALREADY BEEN ORDERED TO VACATE POST AS PNP BOHOL PROVINCIAL DIRECTOR

*RED TIDE STILL UP OVER DAUIS AND TAGBILARAN AND IT’S THE LONGEST EPISODE, HAVING STRETCHED FOR 10 MONTHS

*INAUGURATION OF NEW CAPITOL BUILDING EXPECTED BY MARCH

*NAGPLANO ANG SOUTHERN STAR NGA MOHANGYO SA LTFRB OG KONSIDERASYON KABAHIN SA “NO STANDING POLICY”

*NANGANGKON ANG PUNDOK SA TINUOD BOL-ANON NGA MIKUSOG ANG ILANG GRUPO

*NASUNOG ANG GAMAYNG BAHIN SA BACKHOE NGA GIGAMIT PAGTRABAHO SA BARANGAY ROAD SA TAGBUANE UG STA. FE SA ALBUR

*MAKAPADUNGGO NA OG 28 KA BARKO KADA ADLAW ANG BAG-ONG NAAYO NGA PANTALAN SA TUBIGON

