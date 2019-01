*ZERO CASUALTY, NO MAJOR FIRECRACKER INJURIES IN NEW YEAR, ACCORDING TO POLICE

*IN PNP YEAREND REPORT, PROVINCIAL DIRECTOR ANGELES GEÑORGA NOTES CRIME VOLUME HAS BEEN GOING DOWN IN 3 YEARS

*NABALAKA ANG MGA DRAYBER OG HABAL-HABAL SA MANDO NGA PANGDAKPON NA SILA TUNGOD SA HUKOM SA SUPREME COURT NGA ILEGAL ANG PAGGAMIT SA MGA MOTORSIKLO ISIP PANGPASAHEROAN NGA SAKYANAN

*LUWAS RA ANG KAHIMTANG SA USA KA PAMILYA HUMAN AKSIDENTENG NATAGAK SA TULAY ANG ILANG SAKYANAN ATUL SA BAG-ONG TUIG

*POSIBLENG MAPUN-AN O MAKUHAAN ANG MGA LUGAR SA BOHOL NGA NAAPIL SA ELECTION WATCHLIST AREAS APAN DILI ANGAY KABALAK-AN, SUMALA SA COMELEC

*SUBLING MO-SUWAY SA PAGLANGOY SA ENGLISH CHANNEL ANG BOL-ANONG ABOGADO UG GIBANSAGANG PINOY AQUAMAN NGA SI ATTY. INGEMAR MACARINE

