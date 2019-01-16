TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY JANUARY 16, 2019
Jan 16th, 2019 by headlines
*SUSPECT IN THE AMBUSH OF MAYORALTY BET ATTY RIO CABARUBIAS IS A PROFESSIONAL GUN FOR HIRE WHILE THE TARGET OF THE ASSASIN IS THE MAYORALTY BET AND NOT THE DRIVER; PNP BUENAVISTA PROVIDES SECURITY FOR THE AMBUSHED MAYOR
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*PADAYON PANG NANGAPA ANG KAPOLISAN SA PAGSUBAY KINSA ANG MIHIMO UG NAGPALUYO SA PAGBANHIG KANG ATTY. RICO CABARRUBIAS NGA NAKAINGON SA KAMATAYON SA IYANG DRAYBER
*PADAYON BOL-ANON STANDARD-BEARER, DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP, DENOUNCES THE ATTEMPT TO KILL MAYORALTY CANDIDATE, ATTY. RICO CABARRUBIAS, WHILE HIS RUNNINGMATE, CONGRESSMAN RENE RELAMPAGOS, CATEGORICALLY SAYS THE CRIME WAS POLITICALLY MOTIVATED
*GITATAW SA COMMANDER SA 47THINFANTRY BATTALION NGA WAY KAUSABAN SA PAMUNUAN SA MILITAR SA BOHOL
*DUGANG 11 KA OPISYAL SA KAPOLISAN SA BOHOL GIPANGRELIBUHAN
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