*SUSPECT IN THE AMBUSH OF MAYORALTY BET ATTY RIO CABARUBIAS IS A PROFESSIONAL GUN FOR HIRE WHILE THE TARGET OF THE ASSASIN IS THE MAYORALTY BET AND NOT THE DRIVER; PNP BUENAVISTA PROVIDES SECURITY FOR THE AMBUSHED MAYOR

…………..

*PADAYON PANG NANGAPA ANG KAPOLISAN SA PAGSUBAY KINSA ANG MIHIMO UG NAGPALUYO SA PAGBANHIG KANG ATTY. RICO CABARRUBIAS NGA NAKAINGON SA KAMATAYON SA IYANG DRAYBER

*PADAYON BOL-ANON STANDARD-BEARER, DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP, DENOUNCES THE ATTEMPT TO KILL MAYORALTY CANDIDATE, ATTY. RICO CABARRUBIAS, WHILE HIS RUNNINGMATE, CONGRESSMAN RENE RELAMPAGOS, CATEGORICALLY SAYS THE CRIME WAS POLITICALLY MOTIVATED

*GITATAW SA COMMANDER SA 47THINFANTRY BATTALION NGA WAY KAUSABAN SA PAMUNUAN SA MILITAR SA BOHOL

*DUGANG 11 KA OPISYAL SA KAPOLISAN SA BOHOL GIPANGRELIBUHAN

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics