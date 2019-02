*DEPUTY SPEAKER ART YAP CLARIFIES THAT HIS HABAL-HABAL BILL WAS FILED IN TIME AND NOT OVERDUE

*ALLEGATIONS THAT ROAD IMPROVEMENT FROM VALENCIA TO MOUNTAIN BARANGAYS IN CARMEN HAS BEEN NEGLECTED HAVE BEEN FOUND TO BE A FAKE NEWS AS THE ROAD CONCRETING IN SUCH STRETCH IS ACTUALLY ONGOING

*PABOR SI 2ND DISTRICT CONGRESSMAN ARIS AUMENTADO SA BALAUDNON NGA PAUBSAN ANG CRMINAL LIABILITY GIKAN SA KASAMTANGANG 15 ANYOS NGADTO SA 12 ANYOS

*GISUBHAN ANG BAG-ONG RORO BARGE UG MGA RESCUE VEHICLE SA ISLANG LUNGSOD SA PRESIDENT CARLOS P. GARCIA

*GILAUMAN NGA ANG PAGSUGOD SA SERBISYO SA LCT BARGE MAOY PAGSUGOD USAB SA KALAMBUAN SA LUNGSOD SA PRESIDENT CARLOS P. GARCIA

*GIPAMAHAYAG SA MAYOR SA PRESIDENT CARLOS P. GARCIA NGA DAKONG TABANG SA SEGURIDAD ILANG LUNGSOD ANG PAGBUTANG UG BARGE NGA MAGDUGTONG SA UBAY

*HIMOON KARONG HUWEBES ANG UNITY WALK UG COVENANT SIGNING SA MGA KANDIDATO SA LUNGSOD SA ANTEQUERA

