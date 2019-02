*FIRE VICTIMS FROM BARANGAY BOOY IN TAGBILARAN CITY GET AID FROM CITY GOVERNMENT, OUR LADY OF LOURDES PARISH LADIES CIRCLE, BOHOL LIGHT COMPANY, INC., AND DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP

*TAGBILARAN CITY MAYOR BABA YAP AND DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP PLAN TO PROVIDE HOUSING PROJECT FOR FIRE VICTIMS OF BARANGAY BOOY

……..

*DUNAY DUHA KA TAWO DINHI SA BOHOL NGA MIPOSITIBO SA TIPDAS, SUMALA SA PROVINCIAL HEALTH OFFICE

*SA 8 KA MILYON NGA TURISTA NGA MISUROY SA CENTRAL VISAYAS SA TUIG 2018, MIABOT SA 1.4 MILYON ANG MIABOT SA BOHOL

*DI NA MAKABALIK ANG MGA NASUNOGAN DIDTO SA PUROK 5 SA BARANGAY BOOY TUNGOD KAY GAMITON NA SA TAG-IYA SA YUTA NGA GIBAROGAN SA MGA BALAY NGA ILANG GIPUY-AN KANIADTO

*GITULIS SA WALA MAILHING MGA TAWO NGA NAGSAKAY OG AWTO ANG USA KA ESTUDYANTE SA LUNGSOD SA TALIBON PASADO ALAS 10 SA BUNTAG ADLAWNG MARTES

*ANDAM NA ANG KAPOLISAN SA CENTRAL VISAYAS ALANG SA PINILIAY KARONG MAYO

*PATAY ANG USA KA 61 ANYOS NGA LALAKI DIDTO SA LUNGSOD SA TRINIDAD HUMAN NALIGSAN OG WATER TANKER SA LGU-UBAY NGA GIKAN MIRESPONDE SA NAHITABONG SUNOG SA TALIBON ADLAWNG LUNES

