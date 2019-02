*PROVINCIAL GOVERNMENT CORRECTS FAKE NEWS THAT SAYS THERE HAS BEEN NO PROGRESS IN ADDRESSING CRIME VOLUME IN BOHOL AS THE PNP STATISTICS SHOWS CRIME VOLUME HAS BEEN DECREASING IN THE LAST THREE YEARS

*NEW BOHOL INTERNATIONAL SPORTS COMPLEX ENDORSED FOR PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

*NANGANDAM KARON ANG NATIONAL FOOD AUTHORITY (NFA) SA BOHOL SA GIPAABOT NGA KAUSABAN SA SISTEMA SA AHENSYA KUNG UNSA ANG MAMAHIMONG DESISYON NI PRESIDENTE RODRIGO DUTERTE KABAHIN SA BALAUDNON NGA RICE TARIFFICATION

*NAGPASIDAAN ANG KASUNDALOHAN DINHI SA BOHOL NGA PUHAGON ANG MGA PRIVATE ARMY SA MGA KANDIDATO

*TUKION SA TULO KA KOMITIBA SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG HISGUTANAN KALABUT SA CASINO, SEGURIDAD UG TRANSPORTASYON

*KASAMTANGANG GIUNDANG SA PHILIPPINE AIRLINES ANG ILANG DIREKTANG PANAW SA SEOUL, SOUTH KOREA

*MAGPA-BYAHE ANG SOUTHERN STAR OG 15 KA BUS PAINGON SA LUNGSOD SA CPG

*NAPALGANG PATAY ANG USA KA BYUDA NGA NAKAANGKON OG MGA SAMAD DINUNGGABAN SUD SA IYANG PINUY-ANAN DIDTO SA LUNGSOD SA PILAR UG NASUTA NGA GIKAWATAN

