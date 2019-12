*NO REPORT OF DAMAGE HAVE BEEN RECEIVED AFTER TYPHOON TISOY BROUGHT RAINS TO BOHOL, THE PDRRMO WILL ASSESS THE TOWNS TODAY

*ANOTHER BROWNOUT SCHEDULED TOMORROW FROM 5 O’CLOCK IN THE MORNING UNTIL 6 O’CLOCK IN THE EVENING

*GITUGOTAN NA SA COAST GUARD NGA MAKALARGA ANG MGA BARKO HUMAN SA PAGLIBKAS SA SIGNAL NO 1

*MIKABAT NA SA 36 KA TAWO ANG NAMATAY SA DENGUE SUD NING TUIGA, UG ANG UWAHING NADUGANG MAO ANG USA KA TRES ANYOS NGA BATANG LALAKI NGA TAGA-TALIBON

*GITATAW SA KAPULISAN SA LALAWIGAN NGA WAY ANGAY IKAHADLOK ANG MGA GINIKANAN DINHI TUNGOD KAY KUMPIRMADO NILA NGA WAY MANAGIT OG MGA BATA DINHI SA BOHOL

*LAING GIKATAHAPANG NALAMBIGIT SA DROGA NASIKOP ATUL SA RONDA NGA GIPAHIGAYON SA KAPULISAN SA LUNGSOD SA SAN ISIDRO

*GIAPROBAHAN NA SA HUNTA PROBINSIYAL ANG BUDGET SA PROBINSIYA ALANG SA TUIG 2020 NGA MIKABAT SA 3.46 BILYONES KA PESOS

*GITULIS ANG USA KA 24 ANYOS NGA MANLIBORAY OG ISDA DIDTO SA LUNGSOD SA UBAY, UG PADAYON PANG GISUBAY KINSA ANG MIHIMO SA PAGPANULIS

*GIHATAGAN OG TRABAHO SA GOBYERNO ANG MGA TIGPANGAYKAY OG BASURA SA DAMPAS

*NALANDIG SA TAMBALANAN ANG USA KA AMERKANO HUMAN GITIGBAS SA USA KA BABAYENG AMANG DIDTO SA LUNGSOD SA GETAFE

