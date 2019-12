*POWER DISTRIBUTION UTILITIES ASSURE THAT BOHOL WILL HAVE ENOUGH POWER SUPPLY DURING THE CHRISTMAS AND NEW YEAR HOLIDAYS

*LAWYER LORD “POPOT” MARAPAO IV, LEGAL COUNSEL OF PCL-BOHOL PRESIDENT JESCELO ADIONG, CLARIFIED THAT THERE IS NOTHING ILLEGAL ABOUT RETURNING TO THE COUNCILORS 3,000 PESOS WHICH IS THE UNUSED PORTION OF THE 6,500 PESOS REGISTRATION FEE PAID BY LOCAL GOVERNMENT UNITS FOR EACH COUNCILOR FOR THE YEAR-END ASSESSMENT

……………

*ALERTO KARON ANG KASUNDALOHAN SA NAGSINGABOT NGA ANIBERSARYO SA CPP-NPA KARONG DISYEMBRE 26 BISAN PA MAN NGA INSURGENT-FREE GIHAPON ANG BOHOL

*GIPANAGAN-AN NA PAGKAKARON PA LANG ANG POSIBLENG MAHIMONG SULIRAN SA PAGHUOT SA MGA SAKYANAN INIG MATUKOD NA UNYA ANG CITY SPORTS CENTER SA SYUDAD SA TAGBILARAN

*SUBLING NAGPAHIMANGNO ANG DTI-BOHOL SA KATAWHAN NGA SEGUROHONG DE-KALIDAD NGA MGA CHRISTMAS LIGHTS ANG PALITON ARON MALIKAYAN ANG DISGRASYA

*SUGDAN NA KARONG ENERO ANG PAGHAPSAY SA GISIRA NA KARON NGA KANIADTO TAMBAKANAN OG BASURA SA BARANGAY DAMPAS SA SYUDAD SA TAGBILARAN

*GIILA SA MGA OPISYAL SA BOHOL ANG DAKONG NATAMPO SA BAG-O LANG MIPANAW NGA SI KANHI BISE GOBERNADOR CONCHING LIM SA PAGLAMBO SA BOHOL

*DIDTO SA LUNGSOD SA CALAPE, NAG-ATUBANG OG KASONG FRUSTRATED HOMICIDE ANG USA KA 29 ANYOS NGA LALAKI KINSA GITUMBOK NGA MAOY NIDUNGGAB SA INAHAN SA IYANG KAPUYO

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics