TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY DECEMBER 17, 2019
Dec 17th, 2019 by headlines
*PCL EYES LAWSUIT AGAINST JAGNA COUNCILOR TONTON ANISCAL FOR SAYING THERE WAS ANOMALY IN THE RELEASE OF FUNDS FOR THE REGISTRATION FEE OF EACH COUNCILOR WHERE THE FUNDS CAME FROM THE LGU
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*GITUHOANG SAKOP SA NPA ANG MIPUSIL PATAY SA USA KA CAFGU GAWAS SA BUWANGAN SA LUNGSOD SA BILAR
*OPISYAL NA NGA GI-DESIGNATE SA DILG ISIP ACTING VICE GOVERNOR SA BOHOL SI BOKAL BALITE
*GISAKSIHAN NI US AMBASSADOR SUNG KIM ANG LAGDAAY SA KASABUTAN SA PAGPALAMBO SA INDUSTRIYA SA GUSO
*MALINAWON ANG UNANG ADLAW SA SIMBANG GABI, SUMALA SA KAPULISAN SA TAGBILARAN
*HAYAN MAG-ATUBANG OG KASONG CHILD ABUSE ANG 72 ANYOS NGA LOLO KINSA GIPASANGINLAN NGA MILUGOS SA KAUGALINGONG APO
*DUHA NA KA ESTASYON SA PHILIPPINE COAST GUARD ANG NIA SA BOHOL
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