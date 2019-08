TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY AUGUST 7, 2019: *AS VICE-CHAIR OF THE COMMITTEE ON HEALTH AT THE HOUSE OF THE REPRESENTATIVES, THIRD DISTRICT REPRESENTATIVE ALEXIE TUTOR PUSHES FOR PREVENTIVE MEASURES AGAINST DENGUE AS THE NUMBER OF DENGUE DEATHS IN BOHOL ALREADY REACHED 21 JUST IN THE FIRST HALF THIS YEAR.........*GATUSAN KA MGA PASAHERO ANG NATANGGONG SA MGA PANTALAN TUNGOD SA PAGKANSELA SA MGA BYAHE SA MGA GAGMAYNG BARKO SAMA SA MGA FAST CRAFTS NGA NAGBYAHEAN SA BOHOL TABOK SA CEBU GUMIKAN SA DAGKONG BAWD TUNGOD SA KUSOG NGA HANGIN DALA SA BAGYONG HANNA*GIBALHUG SA BILANGGUAN SA JAGNA POLICE STATION ANG 19 ANYOS NGA INAHAN SA BAG-ONG INANAK NGA BATA NGA NAKAPLAGANG GILABAY SA SAPA UG NAKIT-AN KAGAHAPON SA BUNTAG*NASAKMITAN OG MGA ARMAS ANG KANHI PULIS UG KONSEHAL SA GUINDULMAN SA DIHANG GIRONDA ANG IYANG PANIMAY*WA IKABALAKA NI PANGLAO MAYOR LEONILA MONTERO ANG TULO KA BUWAN NGA PAGKASUSPENSO TUNGOD KAY PREVENTIVE SUSPENSION LAMANG KINI KALABOT SA IYANG KASO NGA GRAFT SA SANDIGANBAYAN*GISUGYOT USAB NI BOKAL BONITA ANG PAGMUGNA OG "DENGUE FEVER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM COUNCIL" NGA MOTUTOK SA MGA PROGRAMANG GIPATUMAN BATOK SA DENGUE*IPAHIGAYON SA COMELEC ANG OFF SITE REGISTRATION DIHA SA KABARANGAYAN