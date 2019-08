*WATER ELEVATION IN FOUR MAJOR DAMS IN BOHOL STILL BELOW NORMAL DESPITE THE ONSET OF RAINY SEASON

*PROVINCIAL DISASTER RISK REDUCTION AND MANAGEMENT OFFICE ON ALERT AS TROPICAL STORM JENNY BRINGS RAINS TO BOHOL

*PAGPANIMAWS ANG NAKITA SA KAPULISAN NGA MOTIBO SA PAGPUSIL-PATAY SA USA KA EX-CONVICT SA LUNGSOD SA DAGOHOY

*NAPASAKAAN NA OG KASONG FRUSTRATED HOMICIDE ANG USA KA LALAKI NGA MIDUNGGAB SA IYANG HIGALA SUD SA BUWANGAN SA LUNGSOD SA BATUAN

*MAGBUKAS ANG BUHATANG REHIYONAL SA LTO-7 OG LICENSING OFFICE SA PANGLAO UG TAGBILARAN

*NAPASIDUNGGAN OG EXEMPLARY PANTAWID PAMILYA CHILDREN 2019 DSWD ANG USA KA 10 ANYOS NGA BATANG BABAYE NGA GIKAN SA TRIBONG ESKAYA SA LUNGSOD SA DUERO

*MIPASALIG SI GOB. ART YAP KANG BISHOP DALMAO NGA MOTABANG SA MGA PANGINAHANGLAN SA MGA BOL-ANON SA BASILAN

*MIPASIUGDA ANG DIOCESE OF TAGBILARAN OG USA KA THANKSGIVING MASS UG TESTIMONIAL LUNCHEON PARA KANG BASILAN BISHOP LEO DALMAO

