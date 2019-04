*EVASCO CAMP ALSO CALLED TO TAKE DOWN POSTERS PLACED OUTSIDE THE DESIGNATED COMMON POSTER AREAS AND THOSE THAT ARE OVERSIZED

*DEPUTY SPEAKER ART YAP ATTACKED ANEW BY EVASCO SUPPORTER, WILLY RAMASOLA, WHO POSTED ON SOCIAL MEDIA, A PICTURE OF YAP TAKEN IN 2018 AND ALLEGED IN THE CAPTION THAT YAP IS NOW ENLISTING NAMES FOR DISTRIBUTION OF MONEY WHICH WAS TOTALLY UNTRUE

*DUNAY DUHA KA SK OFFICIAL NGA NAGPOSITIBO SA DRUG TEST

*UPAT KA DRIVERS SA BUS UG VAN SA BOHOL POSITIBO SA PAGGAMIT SA ILEGAL NGA DROGAS ATUL SA GIPAHIGAYON NGA KINALIT NGA DRUG TEST KARONG BAG-O

*GIKALIPAY SA MGA APEKTADONG TAG-IYAHAN OG DAGKONG LUNA, INGON MAN SA MGA MAG-UUMA NGA NAGSAUP SA ILANG YUTA NGA GITIKAD, ANG NASAYRAN NGA GIPASUSI NA NI BOARD MEMBER TOMMY ABAPO ANG KADUGAY SA PAGPROSESO SA ILANG BAG-ONG TITULO SUPAY SA BALAUD SA CARP

*DILI MOSALGA SA EVASCO SA CANDIDATES FORUM ALANG SA MGA MAGPAPILI PAGKA-GOBERNADOR

*IPADAYON GIHAPON ANG GIKATAKDA NGA CANDIDATES FORUM ALANG SA MGA MAGPAPILI PAGKA-GOBERNADOR BISAN OG DILI NA MO-APIL SI KANHI CABINET SECRETARY LEONCIO EVASCO JR. TUNGOD KAY DUNA PA MAY UPAT KA LAING MGA KANDIDATO NGA MOSALGA SA CANDIDATES FORUM

*GISUGDAN SA DYRD ANG PAGPAHIGAYON OG SURVEY O PAGPANUBAY SA MGA KALUNGSURAN KUNG KINSA ANG PILION SA MGA KATAWHAN KARONG NAGKADUOL NA ANG ADLAW SA ELEKSYON

*NAGPAHINUMDOM ANG COMELEC NGA GIDILI ANG PAGPANGAMPANYA SA HUWEBES SANTO UG BIYERNES SANTO

