TODAYS TOP NEWS THURSDAY APRIL 11, 2019: *EVASCO’S CAMP SHOULD NOT MAKE A MOCKERY ON THE DEATH THREAT ON DEPUTY SPEAKER ART YAP*BOARD MEMBER BENJIE Arcamo clarifies THAT IT IS NORRIS OCULAM WHO IS THE SUPPORTER OF GUBERNATORIAL BET, LEONCIO EVASCO JR. THE GUBERNATORIAL BET OF PANGLAO MAYOR NILA MONTERO, WHO IS THE PROPONENT OF THE reclamation PROJECT IN PANGLAO........*GISUBAY NA KARON SA KAPULISAN ANG MGA HULGA SA KINABUHI NILA NI DEPUTY SPEAKER ART YAP UG KANHI CABINET SECRETARY JUN EVASCO*SI PNP DIRECTOR GENERAL ALBAYALDE MISMO ANG NANGUNA SA PAGSUBO SA DUGANG BAG-ONG PNP BUILDING SA LUNGSOD SA SIKATUNA*PANGUSGAN SA DTI-BOHOL ANG PAGLUTOS SA MGA BALAY PATIGAYON NGA MILAPAS SA PHILIPPINE STANDARD LAW*GIPASALIG NI GOBERNADOR CHATTO NGA DILI MAAPEKTUHAN SA KAMPANYA ANG MGA SERBISYO SA KAPITOLYO NGADTO SA KATAWHAN*MISANGPOT SA PINUSILAY ANG PAGLUTOS SA KAPULISAN SA MGA ILEGAL NGA MANANAGAT KARONG BAG-O DIDTO SA ISLANG LUNGSOD SA PITOGO