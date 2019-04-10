TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY APRIL 10, 2019
Apr 10th, 2019 by headlines
*PNP CHIEF ALBAYALDE PRESIDES COMMAND CONFERENCE TODAY
*BOARD MEMBER BENJIE Arcamo clarifies THAT IT IS NORRIS OCULAM WHO IS THE SUPPORTER OF GUBERNATORIAL BET, LEONCIO EVASCO JR. THE GUBERNATORIAL BET OF PANGLAO MAYOR NILA MONTERO, WHO IS THE PROPONENT OF THE reclamation PROJECT IN PANGLAO
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*GIPAMAHAYAG SA ELECTION OFFICER SA TAGBILARAN NGA DAGHANG MGA KANDIDATO MISUPAK SA COMELEC DIIN ANG MGA CAMPAIGN POSTERS NAGPASAD SA MGA DILI DESIGNATED AREAS
*MIDUYOG ANG MGA BOL-ANONG BETERANO SA PAGSAULOG SA ARAW NG KAGITINGAN, SAMTANG GIBUKSAN SAB ANG BOHOL VETERANS HOUSE
*DUNAY 8 KA LUNGSOD ANG NAKASINATI OG KADAUT SA KAUMAHAN GUMIKAN SA EL NIÑO
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