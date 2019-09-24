TODAYS TOP NEWS TUESDAY SEPTEMBER 24, 2019
Sep 24th, 2019 by headlines
*FOUR QUAKES RECORDED IN ANDA IN ONE DAY
*GOVERNMENT OFFICES IN BOHOL JOINS NATIONAL OBSERVANCE OF 27TH NATIONAL FAMILY WEEK CELEBRATION AND DISMISSED EMPLOYEES EARLY TO ALLOW THEM TO SPEND TIME WITH FAMILY
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*NAHUTDAN NA’G BUFFER STOCK SA BUGAS ANG NFA SA BOHOL
*KINAHANGLAN MOPASALIG ANG DEPARTMENT OF AGRICULTURE NGA MAOY MOGASTO SA PAGDISPATSA SA MGA BABOY NGA MANGAMATAY KUN UGALING MAKASULOD ANG AFRICAN SWINE FEVER DINHI SA BOHOL KUNG LIBKASON BAN SA MGA BABOY GIKAN SA LAING PROBINSYA
*TUGOTAN NA NGA MAKASULOD SA BOHOL ANG MGA BABOY GIKAN SA UBANG LALAWIGAN
*DUNA NA SAY NAGHIKOG UG NING HIGAYONA, NAHITABO SA MGA LUNGSOD SA BATUAN UG ALBUR DIIN ANG MGA BIKTIMA PULOS MGA SENIOR CITIZENS
*GIPASAKAAN NA OG KASONG FRUSTRATED HOMICIDE ANG EX-CONVICT NGA SUSPEK SA PAGPAMUSIL SA USA CHIEF TANOD SA LUNGSOD SA CORTES SA MILABAYNG ADLAW
*GIBUKSAN ANG “EMERGENCY MEDICAL CLINIC” SA USA KA RESORT SA PANGLAO
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