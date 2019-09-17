TODAYS TOP NEWS TUESDAY SEPTEMBER 17, 2019
Sep 17th, 2019 by headlines
*LOCAL GOVERNMENT UNITS IN BOHOL START CLEARING ROADS OF OBSTRUCTIONS IN COMPLIANCE WITH THE DILG ORDER
*68-THOUSAND-PESO WORTH OF SHABU CONFISCATED IN ANOTHER BUY-BUST OPERATION CONDUCTED YESTERDAY IN BARANGAY BOOY, TAGBILARAN CITY
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*GIPAABOT NGA MA-ULI SA BOHOL ANG PATAYNG LAWAS SA BOL-ANONG SEAMAN KINSA GIKATAHU NGA NATAGAK SA GITRABAHUAN NGACRUISE SHIP SA ITALY
*NANUMPA NA ANG MGA BAG-ONG NAPILI NGA MGA OPISYALES SA PHILIPPINE COUNCILORS’ LEAGUE-BOHOL CHAPTER
*NA-RESCUE SA TULO KA MGA MANANAGAT SA LUNGSOD SA ALBUR ANG MAGTIAYON NGA MANANAGAT NGA TAGA LUNGSOD SA OSLOB, CEBU KINSA AKSIDENTENG NALUNOD ANG ILANG PANAGATAN
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