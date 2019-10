*CITY GOVERNMENT IS FACED WITH THE DEMAND OF THE PUBLIC TO PROVIDE PAY PARKING AREAS AMIDST THE WORSENING TRAFFIC CONGESTION IN THE CITY

*UB PRES RYAN TIROL SAYS UB HAS PARKING SPACE INSIDE THE UNIVERSITY CAMPUS AMIDST CLAMOR TO DECONGEST REMOLADOR ST OF PARKED MOTORCYCLES OF UB STUDENTS

*POLICE LT. COL. CHRISTOPHER NAVIDA PULIHAN SA PAGKAHEPE SA TAGBILARAN KAY DALHON NI BGEN, DEBOLD SINAS NGA MOLINGKOD SUGOD UGMANG ADLAWA SA NCRPO

*GILAUMANG IDEKLARA KARONG ADLAWA ANG STATE OF CALAMITY SA ENTIRO LALAWIGAN SA BOHOL ARON MATUBIGAN NA ANG TUBIG SA MGA DAM INGON MAN ANG MGA BASAKAN NGA NANGLIKI TUNGOD SA GRABENG KAINIT

*NASUTA NGA MAS DAGHAN PA ANG ILLEGAL QUARRY KAYSA DUNAY PERMIT SA BOHOL, PAMAHAYAG KINI NI PROVINCIAL LEGAL OFFICER NILO AHAT

*NAANGOL ANG KANHI COUNTRY DIRECTOR SA KOPIA NGA SI JONG TAEK LEE, LAING DUHA KA KORYANO UG LAING LIMA KA TAWO SA TULO KA SAKYANAN NGA NAGKABANGGA DIDTO SA CORTES

*HANDUMON SA MGA BOL-ANON KARONG ADLAWA ANG IKA UNOM KA TUIG SUMAD SA 7.2 MAGNITUDE NGA LINOG NGA MITAY-OG SA BOHOL

