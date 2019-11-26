TODAYS TOP NEWS TUESDAY NOVEMBER 26, 2019
Nov 26th, 2019 by headlines
*SA PAGBALIK SA PAGPANGOLEKTA’G MGA BASURA, MAS DAGHAN ANG WALA MOTUMAN SA SEGREGATION AT SOURCE O PAGLAIN-LAIN SA MGA BASURA
*GIKABALAK-AN SA MGA TINOGYANAN SA BALAOD ANG PAGHITAK SA PROSTITUSYON SA BOHOL TUNGOD SA SUNOD-SUNOD NGA PAGKASIKOP SA MGA BABAENG BUGAW
*NA-PROMOTE SA MAS TAAS NGA RANGGO ANG 199 KA MGA PULIS DINHI SA BOHOL
*SA BARATONG PRESYO SA TIPASI, KINAHANGLANG MAKASEGURO ANG MGA MAG-UUMA NGA MAPALIT ANG ILANG TIPASI PINAAGI SA PROGRAMANG BUY BACK SA GOBYERNO, MATUD SA KANHI KALIHIM SA AGRIKULTURA UG KARON GOBERNADOR ART YAP
*PATAY ANG USA KA LALAKI HUMAN GIMARTILYO SA KAPUYO DIDTO SA LUNGSOD SA UBAY
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics