TODAYS TOP NEWS TUESDAY NOVEMBER 19, 2019
Nov 19th, 2019 by headlines
*IPASUSI NI GOBERNADOR ART YAP ANG PRESYO SA PRODUKTONG PETROLYUM SA BOHOL, DIPERENSIYA SA PRESYO SA TAGBILARAN ITANDI SA UBAY 3 PESOS SA DIESEL SAMTANG 9 PESOS SA GASOLINA
*MAS GIPAHUGTAN KARON ANG PAGBANTAY SA MGA OTORIDAD HUMAN NAKASULOD SA BOHOL ANG KAPIN 100 KA KILONG GIPROSESONG PRODUKTO SA BABOY GIKAN SA QUEZON CITY, ANG LUGAR NGA DUNAY KASO SA AFRICAN SWINE FEVER
*MALAMPUSON NGA NATUNOL NGADTO SA ARCHDIOCESE OF DAVAO ANG DAGHANG RELIEF GOODS GIKAN SA MGA BOL-ANON NGA GIPAAGI SA STATION DYRD UG BOHOL CHRONICLE
*GISUGDAN NA SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG BUDGET HEARING SA P3.4 BILYONES NGA GISUGYOT NGA BUDGET ALANG SA 2020
*PATAY ANG USA KA MANANAGAT HUMAN NAIGO SA LITI SAMTANG NAMASOL DIDTO SA LUNGSOD SA VALENCIA
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