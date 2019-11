*CRITICS OF PRES. DUTERTE IN BOHOL SAYS THEY ARE APPREHENSIVE ON THE HEALTH CONDITION OF THE PRESIDENT FOLLOWING HIS LEAVE OF ABSENCE STARTING TODAY AND THE NEXT 3 DAYS

*MOVE TO POSTPONE BARANAGY AND SK ELECTION TO 2022 INSTEAD OF MAY NEXT YEAR MIGHT GET APPROVED BY THE HOUSE AND SENATE BICAMERAL COMMITTEE, SAYS REP, EDGAR CHATTO

*GIPASIDUNGGAN SA OFFICE OF THE PRESIDENTIAL ASSISTANT FOR THE VISAYAS ANG BOL-ANONG SAKOP SS PHILIPPINE COAST GUARD NGA SI SEAMAN FIRST CLASS RALPH BARAJAN TUNGOD SA PAGLUWAS SA KINABUHI SA MGA PASAHERO SA NALUNOD NGA FAST CRAFT NGA MV SIARGAO PRINCESS

*GIPASALIG SA DTI NGA BASTANTE ANG SUPLAY SA BABOY DINHI SA BOHOL BISAN OG GIDID-AN ANG PAGSULOD SA BABOY UG UBAN PANG PRODUKTO SA BABOY GIKAN SA UBANG LUGAR TUNGOD SA AFRICAN SWINE FEVER

