TODAYS TOP NEWS TUESDAY MAY 7, 2019: *SUPREME COURT STOPS SANDIGANBAYAN FROM CONDUCTING FURTHER PROCEEDINGS ON THE PHILRICE CASE AGAINST DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP..............*GITAKDANG MAHIDANGAT SA LUNGSOD SA GARCIA-HERNANDEZ SI PRESIDENTE DUTERTE ARON IKAMPANYA ANG KANDIDATORA NI EVASCO, BOARD MEMBER TOMMY ABAPO, UG UBANG NAGPAPILI UBOS SA PUNDOK SA TINUOD NGA BOL-ANON*ANDAM NA ANG COMELEC-BOHOL SA PAGDUMALA SA PINILIAY KARONG MAYO 13*MIPASALIG ANG BOHECO 1, BOHECO 2, UG ANG BOHOL LIGHT NGA DILI MO-BROWNOUT PANAHON SA PINILIAY KARONG MAYO 13*IPANG-APUD-APOD NA SUGOD KARONG ADLAWA ANG MGA VOTE COUNTING MACHINES NGADTO SA KALUNGSORAN*NAGPAHINUMDOM ANG BUHATANG REHIYONAL SA COMELEC NGADTO SA KAPULISAN UG MGA SAKOP SA MILITAR NGA BUHATON ANG HUSTO NING PANAHON SA PINILIAY*PUNDOK PADAYON BOL-ANON CALLS ON THE PEOPLE OF BOHOL TO IGNORE TEXT MESSAGES TELLING THAT THOSE WHO ATTEND RALLIES WILL BE GIVEN CASH BECAUSE THESE TEXT MESSAGES ARE ONLY INTENDED TO MALIGN PADAYON BOL-ANON CANDIDATES*GIREKLAMO SA USA KA BARANGAY TANOD SA LUNGSOD SA TRINIDAD NGA GISAGPA SIYA SA ILANG MAYOR ATUBANGAN SA DAGHANG MGA TAWO ATUL SA USA KA RALLY KARONG BAG-O*NAMATAY SA DISGRASYA ANG USA KA KANDIDATO PAGKA-BISE MAYOR SA LUNGSOD SA ALICIA