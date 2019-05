*GOVERNOR-ELECT ARTHUR YAP SPEAKS UP ON ALLEGATIONS OF VOTE-BUYING HURLED BY ELECTION RIVAL, FORMER CABINET SECRETARY LEONCIO EVASCO JR., SAYING FUNDING BLACK PROPAGANDA IS ALSO VOTE BUYING AND THAT EVASCO’S CAMPAIGN WAS FUNDED BY THE RICH IN BOHOL, CEBU AND DAVAO

*INTERNAL AUDIT TEAM OF DAVAO DEL NORTE VISITS BOHOL FOR THEIR BENCHMARKING AND TO ALSO OBSERVE THE PROVINCIAL INTERNAL AUDIT HERE WHICH IS ONE OF THE BEST PRACTICES OF BOHOL

*NAGPAABOT PA GIHAPON HANGTOD KARON ANG NFA OG UNSA ANG MGA KAUSABAN SA ILANG AHENSYA UBOS SA RICE TARRIFICATION LAW NGA NAHIMUAN NA OG IMPLEMENTING RULES AND REGULATION

*GIUMOL NI GOBERNADOR EDGAR CHATTO ANG USA KA TRANSITION TEAM ARON MAOY MOATIMAN SA PAGHAPSAY SA PAGTUGYAN SA KAPITOLYO NGADTO SA BAG-ONG ADMINISTRASYON

*ANDAM ANG NATIONAL ANTI-POVERTY COMMISSION (NAPC) NGA MOTABANG SA MGA BOL-ANONG BIKTIMA SA LINOG NIADTONG TUIG 2013 NGA HANGTOD KARON NAGPAABOT PA GIHAPON NGA MAKABATON OG DESENTING KAPUY-AN

*MISALMOT SA BRIGADA ESKWELA NGA GILUSAD KAGAHAPON ANG MGA MAGTUTUDLO, GINIKANAN, TINUN-AN, KAPULISAN, MILITAR MGA PRIBADONG KOMPANYA UG ORGANISASYON

*DUNGAN SA BRIGADA ESKWELA, GISUGDAN SAB ANG PAGPADAWAT SA MGA TINUN-AN NGA MAGPA-ENROL, GAWAS SA NAUNANG GIPAHIGAYON NGA EARLY ENROLMENT SA MILABAYNG SEMANA

*NANAWAGAN ANG PIPILA KA MOLUPYO SA LUNGSOD SA MABINI NGA IMBESTIGAHAN ANG GIKATAHONG PAGKADISGRASYA SA USA KA PATROL CAR NGA GISAKYAN SA MGA DUMADAPIG SA ILANG MAYOR TUNGOD KAY MAINGON NGA GIHILOM ANG PANGHITABO

