TODAYS TOP NEWS TUESDAY MARCH 5, 2019: *DIOCESE OF TAGBILARAN BISHOP ABET UY CLARIFIES THAT THE CATHOLIC CHURCH DOES NOT DICTATE PARISHIONERS WHO TO VOTE IN ANY ELECTION AND ONLY CAMPAIGNS IN GENERAL FOR CHAMP WHICH STANDS FOR CLEAN, HONEST, ACCURATE, MEANINGFUL AND PEACEFUL ELECTIONS..............*MAKALAUM ANG BOHOL NGA MAGPADAYON ANG PAGBAHA SA MGA BARATONG ISDA PINAAGI SA FISH MARKET AND TIENDA, SUMALA KANG AGRICULTURE SECRETARY MANNY PIÑOL*NAHAPSAY NA SA DEPARTMENT OF AGRICULTURE ANG USA KA KASALIGAN NGA SISTEMA SA PAGPADAGAN SA FISH MARKET DINHI SA BOHOL*ANAA SA 400 ANG GIDAGHANON SA MGA PULIS UG MGA SUNDALO ANG GIPAKATAP KARON ARON SA PAGBANTAY SA KAHAPSAY UG KALINAW ATUL SA LAIN NA SAB MGA TIGUM SA ASEAN NGA HIMOON DINHI SA BOHOL*TAGBILARAN CITY MAYOR BABA YAP CUES BANDWAGON FOR ART YAP IN THE CITY, AS HE UNITES ALL 15 BARANGAYS IN THE CITY’S PUNDOK PANAGHIUSA FOR PADAYON BOL-ANON STALWARTS*MOABOAT SA 2,898 KA SAKOP SA ELECTORAL BOARD ANG MOALAGAD ATUL SA PINILIAY KARONG MAYO*LAING SUNOG MIKAYLAP DINHI SA SYUDAD, DIIN NAUGDAW ANG USA KA PANIMAY SA BARANGAY TIPTIP NGA GIPANAG-IYA SA USA KA PULIS UG GIBANA-BANANG MIABOT SA 150 KA LIBO KA PESOS ANG DANYOS*GISIKOP SA KAPULISAN SA PANGLAO ANG USA KA 82 ANYOS KINSA NASAKPANG NAGHUPOT OG ARMAS SA IYANG PANIMALAY SA BARANGAY BIL-ISAN, LUNGSOD SA PANGLAO*PATAY ANG USA KA 56 ANYOS NGA LALAKI HUMAN NADASMAGAN OG TOTYOTA HILUX NGA GIMANEHO SA USA KA 17 ANYOS NGA LALAKI SA PANGLAO*MAINITONG GIHANGOP SA MGA BOL-ANON ANG HOMECOMING SA BOL-ANONG MISS INTERCONTINENTAL 2018 KAREN GALLMAN