*POPE FRANCIS ANNOUNCED THE APPOINTMENT OF TWO BOHOLANOS AS BISHOPS: REV. FR. COSME ALMEDILLA AS THE NEW BISHOP OF THE DIOCESE OF BUTUAN, AND REV. FR. LEO DALMAO AS BISHOP PRELATE OF THE PRELATURE OF ISABELA, BASILAN

*AUSTRIAN AMBASSADOR TO THE PHILIPPINES, HER EXECELLENCY BITA RASOULIAN, EXPLORES PARTNERSHIP WITH THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF BOHOL

*NABATI HANGTOD SA TAGBILARAN, CATIGBIAN UG BALILIHAN ANG MAGNITUDE 4.5 NGA LINOG NGA MITAY-OG KAGAHAPON SA ANG LUNGSOD SA ANTEQUERA

*GIPUGNGAN UNA SA SANGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN ANG PAG-APRUBA SA SUPPLEMENTAL INVESTMENT PLAN (SIP) SA DAKBAYAN ALANG SA 2019 NGA NAGKANTIDAD OG 184.4 MILYUNES PESOS TUNGOD KAY TUKION PA SA MGA KONSEHAL ANG MGA PROGRAMA UG PROYEKTO SA SYUDAD NGA GAMITAN SA PONDO

*NAGSUGOD NA ANG AIRSWIFT SA DIREKTANG PANAW GIKAN SA BOHOL PAINGON SA EL NIDO SA PALAWAN UG PABALIK

*WALA PA MASAYRI KUNG UNSAY HINUNGDAN SA KAMATAYON SA USA KA MANANAGAT SA LUNGSOD SA GUINDULMAN NGA NABANGALAN HUMAN NAHULOG SA IYANG GISAKYANG BANGKA NIADTONG ADLAWNG SABADO

