*SUPPORTER OF EVASCO MIGHT FACE LEGAL CONSEQUENCE FOR POSTING ON FACEBOOK WHAT HE CLAIMS WAS THE RESULT OF THE SURVEY WHICH HE ACCESSED AHEAD OF ITS PRESENTATION TO THE PUBLIC WHERE EVASCO WAS LEADING AND THAT IT WOULD MEAN THE RESEARCH TEAM WOULD HAVE MANIPULATED THE RESULTS IF IT WON’T COME OUT THAT WAY

*PUBLIC CALLED TO BE VIGILANT IN THEIR NEIGHBORHOOD FOR ANY ILLEGAL ACTIVITY OF CHILD PORNOGRAPHY WHO MIGHT BE CAHOOTS OF A FUGITIVE FROM THE UNITED STATES WHO HAD JUST BEEN ARRESTED IN PAMPANGA

*GIPASABOT SA DIRECTOR SA HNU CENTER FOR RESEARCH AND PUBLICATIONS NGA WAY SAYUP SA PAGPAHIGAYON SA SURVEY KINSA ANG GUSTO SA MGA TAWO NGA MAHIMONG GOBERNADOR UG UBANG OPISYAL GAWAS LAMANG NGA NALIMTAN NIYA OG SUKSOK ANG PANGUTANA KINSA ANG GUSTO SA MGA TAWO NGA MAHIMONG BISE GOBERNADOR UG KONGRESISTA SA SEGUNDO DISTRITO

*RICE TARRIFICATION LAW UG AFRICAN SWINE NGA SAKIT SA MGA HAYUPAN, TUKION SA DEPARTMENT OF AGRICULTURE DINHI SA BOHOL SUNOD SEMANA

*GIKANSELA SA PUNDOK PADAYON BOL-ANON ANG ILANG KALIHUKANG POLITIKAL SA PAGBISITA NI MAYOR SARA DUTERTE DINHI SA BOHOL UGMA AGI’G PAGTAHOD

*PATAY ANG USA KA GINANG HUMAN GITIGBAS SAMTANG NATULOG TUPAD SA DUHA KA GAGMAY NGA ANAK SA WA MAILHING MAMUNO DIDTO SA LUNGSOD SA GETAFE

*DUNGAN NGA GIKASAL ANG 39 KA PARISAN ATUL SA GIHIMONG MASS WEDDING DIDTO SA BALILIHAN

*NAHIDANGAT DINHI SA BOHOL SI KANHI PRESIDENTE UG KARON PAMPANGA REPRESENTATIVE GLORIA MACAPAGAL-ARROYO ALANG SA PAGPAHIGAYON SA OVERSIGHT HEARING SA FREE IRRIGATION SERVICES ACT DINHI

