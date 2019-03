*DAYS AFTER NEWS WAS PUBLISHED ABOUT FLOODED RESIDENCES IN CALCETA AREA IN TAGBILARAN CITY, A SIGN HAS BEEN PLACED ALONG CALCETA STREET TO WARN PEOPLE THAT THE AREA IS FLOOD-PRONE

*ON THE NUMBER OF ROAD ACCIDENTS INVOLVING MOTORCYCLES, BOARD MEMBER TOMAS ABAPO JR. PROPOSES LONG-TERM SOLUTION TO ADEQUATE EDUCATION OF DRIVERS WITH THE COOPERATION OF LTO

*SA SURVEY SA DYRD KAGAHAPON, DAGHAN ANG MIPADAYAG OG PAGSUPAK SA PLANONG RECLAMATION SA KADAGATAN SA PANGLAO NGA GIDAWAT KANIADTO SA PANGAGAMHANAN NI KANHI GOBERNADOR ERICO AUMENTADO APAN GIBABAGAN SA KAGAMHANANG PROBINSYAL PAGLINGKOD NI GOBERNADOR EDGAR CHATTO

*GIPAHINUMDOMAN SA DepEd ANG MGA MAGTUTUDLO NGA MAGLIKAY SA MGA KALIHUKANG POLITIKAL

*NAALARMA SI BOARD MEMBER JALA SA KAKUWANG SA MGA DIALYSIS MACHINE TUNGOD SA KADAGHANG PASYENTE NGA TIGPA-DIALYSIS SA GOVERNOR CELESTINO GALLARES MEMORIAL HOSPITAL

*NAGPLANO ANG DOT PINAAGI SA MARINA NGA MAGBUKAS OG DUGANG ROTA ALANG SA PANAW SA BARKO GIKAN SA BOHOL PADUNG SA CAGAYAN DE ORO CITY

*WA PA GIHAPON MAAPROBAHI HANGTUD KARON ANG PROPOSED ANNUAL BUDGET SA LUNGSOD SA SIKATUNA BISAN HAPIT NA MATAPOS ANG FIRST QUARTER SA TUIG 2019

*GIPANIGURO SA BISE-MAYOR SA LUNGSOD SA SIKATUNA NGA MAAPROBAHAN ANG DUGAY NANG GIPAABOT NGA PROPOSED BUDGET SA 2019 NGA ANAA SA 65 MILYONES KA PESOS

*LAING SENIOR CITIZEN NAMATAY HUMAN MADISGRASYA ANG MOTORSIKLO NGA GIMANEHO

*SA LAING AKSIDENTE SA MOTORSIKLO, PATAY ANG USA KA BABAYE MIBANGGA SA POSTE SA KURYENTE ANG GIMANEHONG MOTORSIKLO

