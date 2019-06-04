TODAYS TOP NEWS TUESDAY JUNE 4, 2019
Jun 4th, 2019 by headlines
*INCOMING GOVERNOR ARTHUR YAP TO INVITE MORE INVESTORS TO ADDRESS CONCERNS FROM THE BUSINESS SECTOR
*TAGBILARAN CITY INAUGURATES THE FIRST RAINBOW PEDESTRIAN LANE LEADING TO THE BOHOL PWD BUILDING AS AN EXPRESSION OF PUBLIC FOR THE LGBT COMMUNITY
………….
*HAPSAY UG MALINAWON GIHAPON ANG PAGBUKAS SA MGA TUNGHAAN SA UNANG ADLAW SA TING-KLASE BISAN DUNAY MGA NASUGATAN NGA PIPILA KA PROBLEMA SAMA SA UWAHING NAGPALISTA SA MGA TUNGHAAN
*WA PA GIHAPOY SUSPEK NGA MATUMBOK ANG KAPULISAN KABAHIN SA MGA PAGPANULIS SA KADALANAN
*DUGANG DUHA KA GIKATAHAPANG TIGPAYUHOT OG DROGA NASIKOP SA BUY-BUST OPERATION SA LUNGSOD SA DAUIS
*MIDONAR SI DR. DOLOREICH DUMALUAN, ANG KANHI MAYOR SA PANGLAO, OG DUHA KA LAWAK SARINGAN NGADTO SA BOLOD ELEMENTARY SCHOOL
*SA LUNGSOD SA DAUIS, USA KA 21 ANYOS NGA LALAKI GIPUSIL SA KAIPON SA IYANG INAHAN
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics