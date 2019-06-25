TODAYS TOP NEWS TUESDAY JUNE 25, 2019
Jun 25th, 2019 by headlines
*TOUR OPERATORS CONCERNED ON SAFETY OF TOURISTS AT MAN-MADE FOREST IN BILAR
*DISCOVERY OF STONE-EATING SHIPWORM PUTS ABATAN RIVER TO LIMELIGHT
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*GIIMBESTIGAHAN SA BOHOL POLICE PROVINCIAL OFFICE ANG MGA PULIS NGA NAMEMBRO SA KAPA
*NASIKOP ATUL SA BUY-BUST OPERATION ANG USA KA CASUAL NGA EMPLEYADO SA LUNGSOD SA BILAR
*NANGANDAM NA ANG COMELEC-BOHOL PARA SA UMAABOT NGA PINILIAY SA BARANGAY UG SK KARONG 2020
*DUNA NA SAY GIPUSIL-PATAY SA LUNGSOD SA CORELLA GIIMBESTIGAHAN SA BOHOL POLICE PROVINCIAL OFFICE ANG MGA PULIS
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