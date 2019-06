*GOVERNOR-ELECT ART YAP FORGES STRONG PARTNERSHIP WITH BUSINESS SECTOR TO SPREAD OUT THE ECONOMIC BENEFITS OF TOURISM AND ADDRESS POVERTY IN SECOND DISTRICT AREAS

*GOVERNOR-ELECT ART YAP RESPECTS THE FREEDOM OF THE MEDIA TO CRITICIZE BUT TO BE UNKIND, RUDE AND CRUEL

…….

*GIPUSIL-PATAY ANG MANAGSOONG ROMEO UG ERICO DIGAL, KINSA NAG-ATUBANG OG KASO SA DROGA, SA DIHANG PAINGON MOTAMBONG OG HEARING SA ILANG KASO NGA NASANG-AT SA KORTE SA CARMEN

*GIPUSIL-PATAY ANG USA KA GIKATAHAPANG FIXER SA LTO KAGAHAPON SA HAPON

*GIPAMAHAYAG NI PANGLAO MAYOR LEONILA MONTERO NGA DAGHAN PANG MGA STABLISEMENTO SA ILANG LUGAR ANG GI-ISYUHAN OG CLOSURE ORDER OG GIKATAKDA PA NGA SIRHAN KAY WALAY KOMPLETONG PERMIT GIKAN SA LGU

*GIBALHIN NA NGADTO SA NEGROS ORIENTAL ANG 302ND INFANTRY BRIGADE NGA UWAHING NAG-ALAGAD SA BOHOL

*GILUSAD KAGAHAPON ANG LIBRONG “LAWIG SA PAGDUMALA” NGA NAGLANGKOB SA MGA KAHIMUAN SA PANGAGAMHANAN NI GOBERNADOR EDGAR CHATTO

*MITALIWAN NA ANG BISE MAYOR SA ALBUR NGA SI CAYETANO DORIA JR. SA EDAD NGA 57

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics