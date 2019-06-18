TODAYS TOP NEWS TUESDAY JUNE 18, 2019
Jun 18th, 2019 by headlines
*GOVERNOR-ELECT ART YAP FORGES STRONG PARTNERSHIP WITH BUSINESS SECTOR TO SPREAD OUT THE ECONOMIC BENEFITS OF TOURISM AND ADDRESS POVERTY IN SECOND DISTRICT AREAS
*GOVERNOR-ELECT ART YAP RESPECTS THE FREEDOM OF THE MEDIA TO CRITICIZE BUT TO BE UNKIND, RUDE AND CRUEL
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*GIPUSIL-PATAY ANG MANAGSOONG ROMEO UG ERICO DIGAL, KINSA NAG-ATUBANG OG KASO SA DROGA, SA DIHANG PAINGON MOTAMBONG OG HEARING SA ILANG KASO NGA NASANG-AT SA KORTE SA CARMEN
*GIPUSIL-PATAY ANG USA KA GIKATAHAPANG FIXER SA LTO KAGAHAPON SA HAPON
*GIPAMAHAYAG NI PANGLAO MAYOR LEONILA MONTERO NGA DAGHAN PANG MGA STABLISEMENTO SA ILANG LUGAR ANG GI-ISYUHAN OG CLOSURE ORDER OG GIKATAKDA PA NGA SIRHAN KAY WALAY KOMPLETONG PERMIT GIKAN SA LGU
*GIBALHIN NA NGADTO SA NEGROS ORIENTAL ANG 302ND INFANTRY BRIGADE NGA UWAHING NAG-ALAGAD SA BOHOL
*GILUSAD KAGAHAPON ANG LIBRONG “LAWIG SA PAGDUMALA” NGA NAGLANGKOB SA MGA KAHIMUAN SA PANGAGAMHANAN NI GOBERNADOR EDGAR CHATTO
*MITALIWAN NA ANG BISE MAYOR SA ALBUR NGA SI CAYETANO DORIA JR. SA EDAD NGA 57
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