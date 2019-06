TODAYS TOP NEWS TUESDAY JUNE 11, 2019: *MOTORISTS DARE MAYOR BABA YAP TO EXERCISE POLITICAL WILL IN SOLVING THE TRAFFIC PROBLEM IN TAGBILARAN CITY*CITY TRAFFIC MANAGEMENT OFFICE REMINDS TRICYCLE DRIVERS THAT THE NATURE OF THEIR SERVICE IS TO GO AROUND THE CITY TO PROVIDE RIDE TO COMMUTERS AND NOT BEING LIMITED TO SERVE SPECIFIC ROUTES THAT ALLOWS THEM TO REFUSE TO CONVEY PASSENGERS NOT BOUND TO THEIR CHOSEN ROUTES.....................*MAGTAGBO KARONG HAPON ANG MANAGEMENT EXECUTIVE BOARD SA KAPITOLYO UG ANG TRANSITION TEAM NI GOVERNOR-ELECT ART YAP ARON HISGUTAN ANG HAPSAY NGA PAGTUGYAN SA PAGDUMALA SA LALAWIGAN*GIIMBESTIGAHAN SA KAPULISAN ANG BAHAD SA KINABUHI SA BAG-ONG NAPILI NGA MAYOR SA ALBURQUERQUE*PATAY ANG USA KA PUGANTE GIKAN SA MABOLO POLICE STATION HUMAN NAGKIGPINUSILAY SA MGA SAKOP SA KAPULISAN SA DIHANG PAINGON KINI DAKPON NGA NAGTAGO-TAGO DIDTO SA ISLANG BARANGAY SA BANACON, LUNGSOD SA GETAFE*TULO ANG NA-ANGOL HUMAN MAGBANGGA ANG DUHA KA MOTORSIKLO DIDTO SA BIEN UNIDO*GISUGYOT NI BOKAL VICTOR BALITE NGA BUTANGAN OG TIGPATUMAN SA BALAOD ANG LOBOC-BILAR MAN MADE FOREST ALANG SA KALUWASAN SA MGA KATAWHAN