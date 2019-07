TODAYS TOP NEWS FRIDAY JULY 12, 2019: *ENERGY REGULATORY COMMISSION WANTS THE BILLING OF ELECTRICITY CONSUMPTION FOR JULY WILL BE SUSPENDED PENDING RECOMPUTATION AND REIMBURSEMENT AND FOR THE DISTRIBUTION UTILITIES TO SKIP THE SPOT MARKET*GOVERNOR ART YAP WARNS POWER DISTRIBUTION UTILITIES THAT THE PROVINCIAL GOVERNMENT MIGHT GO TO COURT TO SEEK RECOMPUTATION AND REFUND OF RATES AFTER HAVING TRACED THAT THE FORMULA USED TO CHARGE CONSUMERS FOR THE EXCESS IN POWER CONSUMPTION WAS INEQUITABLE, BEING CHARGED ON THE TOTAL CONSUMPTION POWER DEMAND AND NOT ON THE EXCESS POWER DEMAND.............*GIANGKON SA ENERGY REGULATORY COMMISSION NGA DUNAY MGA KAKUWANGAN SA BALAOD SA EPIRA NGA NAKITA SA NASINATI SA MGA BOL-ANON NGA PAGSAKA SA BAYRONON SA KURYENTE*GIKLARO NI MAYOR BABA YAP NGA WALA TUYUA’G SUNOG ANG MERKADO SA COGON*KASAMTANGANG HIMOONG ONE-WAY ANG REMOLADOR EXTENSION LIKOD SA NASUNOG NGA COGON PUBLIC MARKET ARON MAKAPAMALIGYA ANG MGA NASUNOGAN NGA MAG NANINDA SA COGON MARKET*DUNAY 17 KA MGA TINUN-AN SA COGON NIGHT HIGH SCHOOL SA TAGBILARAN ANG GITUHOANG NASUDLAN OG DAUTANG ESPIRITO SAMTANG ANAA TUNGA-TUNGA SA ILANG KLASE*GIBIDA SA LUNGSOD SA PANGLAO ANG E-JEEP NGA MAHIMONG MARECHARGE PINAAGI SA SOLAR POWER*LAING SENIOR CITIZEN NALIGSAN SAMTANG NITABOK SA DALAN UG ANG UWAHING PANGHITABO NATALA SA LUNGSOD SA ALBUR