TODAYS TOP NEWS TUESDAY JULY 9, 2019
Jul 9th, 2019 by headlines
*A GROUP OF PEOPLE EYE LAWSUIT AND A PETITION FOR A TEMPORARY RESTRAINING ORDER AGAINST THE INCREASES IN ELECTRIC BILLS
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*GIPASALIG SA BOHOL WATER NGA DILI MOSAKA ANG BAYRONON SA TUBIG BISAN SA NAHITABONG PAGPAUSBAW SA BAYRONON SA KURENTE
*PABILING ANAA ANG RED TIDE SA KADAGATAN SA DAUIS UG TAGBILARAN UG DELIKADO KAN-ON ANG MAG KINHASON GIKAN SA DAUIS UG TAGBILARAN BAY, SUMALA SA BFAR
*WA PAY KASIGUROHAN KUNG MOBALIK BA SA MAS LABING DALI NGA PANAHON ANG PAG-UBOS SA BAYRANAN SA KURYENTE DINHI SA BOHOL
*SUGOD NA SAB ANG COMELEC KARONG AGOSTO 1SA PAGPANGREHISTRO SA MGA BOTANTE
*KAPIN USA KA GATOS KA LIBO KA PESOS ANG DAMYOS GUMIKAN SA PAGKASUNOG SA USA KA DELIVERY TRUCK SA SHOPPERS MART TAGBILARAN HUMAN MADISGRASYA SA NASUDNONG DALAN SA BARANGAY MACAAS, TUBIGON KARONG BAG-O
*WAY NAANGOL SA SUNOG SA ALTURAS GLASS SERVICE
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