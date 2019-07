*IN HIS MESSAGE ON THE COMMEMORATIVE PROGRAM FOR THE BOHOL DAY YESTERDAY, GOVERNOR ARTHUR YAP SAYS BOHOL HAS GONE FAR ALREADY AND IS EVEN READY NOW TO BECOME AN ASIAN REGIONAL TOURISM CENTER

*ACTIVITIES LIKE HOLDING SANDUGO DRAGONBOAT COMPETITION ATTRACT MORE VISITORS AND ARE IMPORTANT IN BOHOL’S DREAM TO BE AN ASIAN REGIONAL DESTINATION, ACCORDING TO GOVERNOR ART YAP

…………

*ATUL SA MISA ALANG SA KASAULOGAN SA BOHOL DAY KAGAHAPON, NANAWAGAN SI BISHOP ABET UY SA MGA BOL-ANON NGA PAKADAK-AN ANG MORAL, ESPIRITWAL UG EKONOMIYA NGA PAG-USWAG

*MOKABAT SA P2.2 BILYON ANG PONDO ALANG SA BUILD,BUILD, BUILD NGA PROYEKTO SA MGA PANTALAN SA BOHOL, SUMALA SA PPA

*NAGPAHIGAYON OG LIHOK PROTESTA ANG KAPIN KON KULANG 400 KA MGA SAKOP SA MILITANTENG GRUPO SA BOHOL DUNGAN SA STATE-OF-THE-NATION ADDRESS (SONA) NI PRESIDENT RODRIGO DUTERTE KAGAHAPON

*DROGAS ANG NAKAINGON NGA NAPATAY SA USA KA 32 ANYOS NGA LALAKI SA PANGLAO ANG IYANG WALO KA TUIG NGA ANAK

*GITULIS ANG USA KA INDIAN NGA TIGPAUTANG OG KWARTA UG NASAMDAN SA DIHANG GIPUSIL SA TULISAN DIDTO SA LUNGSOD SA TALIBON

