*SUSPECTED INVOLVEMENT IN ILLEGAL DRUGS IS ONE OF THE ANGLE LOOKED INTO BY POLICE INVESTIGATORS IN THE AMBUSH OF COCKPIT OPERATOR, RYAN SIGUE, WHO HAD BEEN IN NBI’S RADAR FOR LOOSE FIREARMS AND NARCOTICS, TOGETHER WITH HIS TWO BROTHERS

*BOHOL SPARED FROM HEAVY RAINS BROUGHT ABOUT BY TROPICAL DEPRESSION FALCON BUT PDRRMO STAYS ON ALERT

………….

*NAALARMA ANG MGA SAKOP SA BOHOL CHAMBER OF COMMERCE SA PADAYONG KALIHUKAN SA MGA LANGYAW NGA NAGNEGOSYO DINHI SA BOHOL SAMA SA PAGPATIGAYON OG MGA HOTEL UG RESTAURANTS

*MIPASALIG ANG KADAGKUAN SA BOHOL CHAMBER OF COMMERCE NGA MOTABANG SA BOHOL LIGHT, BOHECO 1 UG BOHECO 2 ARON MAPADALI ANG CEBU-BOHOL INTERCONNECTION PROJECT NGA GILAUMANG MAKATABANG SA PAGPABARATO SA KURYENTE DINHI SA LALAWIGAN

*DI PA MAPAKASUD OG PANGGABII NGA BYAHE SA MGA ABYON ANG PANGLAO-BOHOL INTERNATIONAL AIRPORT NGA GITAKDA UNTA NGA MAKASUGOD SA BUWAN SA AGOSTO TUNGOD SA KAKUWANG AIR TRAFFIC CONTROLLER NGA MAKA-DUTY SA GABII

*GAHUWAT PA ANG KAMPO DAGOHOY OG MANDO KANUS-A MAKABALHIN SA CEBU SI POLICE COL. GORNEZ NGA MAO KARON ANG KASAMTANGANG PROVINCIAL DIRECTOR SA KAPULISAN SA BOHOL

*GILAUMANG MAHIDANGANT DINHI SA TAGBILARAN KARONG ADLAWA SI SENADOR BONG GO ARON MOBISITA SA MGA NASUNOGAN SA COGON MARKET

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics