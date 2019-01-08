TODAYS TOP NEWS TUESDAY JANUARY 8, 2019
Jan 8th, 2019 by headlines
*CIVIL SERVICE COMMISSION RECOGNIZES PROVINCIAL GOVERNMENT’S COMMITMENT TO SCALE UP HUMAN RESOURCE SERVICES
*SUSPECTED DRUG PERSONALITY FROM POBLACION DOS FIGURES IN THIS YEAR’S FIRST BUY-BUST OPERATION IN TAGBILARAN CITY
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*PABILING UNOM PA GIHAPON UG WA PAY NADUGANG SA MGA LUGAR SA BOHOL NGA GIDEKLARA’NG ELECTION WATCHLIST AREAS, SUMALA SA COMELEC
*PORMAL NANG MIHULIP ANG ELECTION SUPERVISOR GIKAN SA NEGROS ORIENTAL ALANG SA KASAMTANGANG PANGATUNGDANAN PANAHON SA PAGSINGABOT SA PINILIAY UG HANGTOD MATAPOS ANG PINILIAY KARONG MAYO
*DUGANGAN PA SA PHILIPPINE PORTS AUTHORITY ANG PAG-UGMAD SA MGA PANTALAN SA BOHOL, ILABI NA KADTONG NADAUT SA LINOG NIADTONG 2013
*MIPALIT ANG KAPITOLYO OG MGA BAG-ONG KAHIMANAN SA PAGRESCUE
*GIPASALIG SA TINUGYANAN SA NATIONAL TELECOMMUNICATIONS COMMISSION DINHI SA BOHOL NGA DILI RA MAAPEKTAHAN ANG BOHOL SA PAGBARA SA SIGNAL NGA HIMOON UNYA SA SENTRONG BAHIN SA SUGBO ATUL SA SINULOG KARONG ENERO 19 UG 20
*SUBLING NAGPAHIMANGNO ANG BUHATAN SA PANUDLANAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN NGADTO SA MGA MAGBUBUHIS NGA DI NA MAG-PAABOT UG DEADLINE SA PAGBAYAD OG BUHIS ARON MAMULTAHAN
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