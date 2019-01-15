TODAYS TOP NEWS TUESDAY JANUARY 15, 2019
Jan 15th, 2019 by headlines
*POLICE STILL INVESTIGATING MOTIVE IN AMBUSH OF A MAYORALTY CANDIDATE OF PADAYON BOL-ANON IN BUENAVISTA
*VICE GUBERNATORIAL CANDIDATE TOMAS ABAPO JR. POINTS OUT THAT THE LEGISLATIVE ARM OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT HAS VITAL ROLE IN MAKING BOHOL DEVELOPMENT INCLUSIVE SO THE MASA PEOPLE CAN FEEL THE PROGRESS OF THE PROVINCE
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*GIKUMPIRMA SA PAMUNOAN SA CEBU PACIFIC NGA DUNAY USA KA BYAHE SA ILANG ABYON ANG NAKANSELA NIADTONG DOMINGO TUNGOD SA BOMB JOKE
*HUMAN SA PAGTALIWAN NI MAYOR BEC-BEC ABRENILLA, NANUMPA NA SILA SI BISE MAYOR BONIFACIO VERTUDES JR. ISIP BAG-ONG MAYOR UG SI UG KONSEHAL RODRIGO LLOREN ISIP BAG-ONG BISE MAYOR SA LUNGSOD SA JAGNA
*NAKA-HALFMAST ANG BANDILA SA JAGNA AGI’G PAGTAHOD SA MITALIWAN NGA MAYOR
*DUHA DAYON ANG NADAKPAN SA UNANG ADLAW SA PAGPATUMAN SA ELECTION GUN BAN
*MOKABAT SA 450 KA MGA TURISTA GIKAN SA EUROPE ANG MIDUAW SA BOHOL SAKAY SA USA KA INTERNATIONAL CRUISE SHIP
*WA PA GIHAPON MA-ILHI HANGTUD KARON ANG LALAKI NGA PATAY NANG NAPALGAN NGA NAGLUTAW-LUTAW SA KADAGATAN SA LUNGSOD SA MABINI KARONG BAG-O
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