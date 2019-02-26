TODAYS TOP NEWS TUESDAY FEBRUARY 26, 2019
Feb 26th, 2019 by headlines
*DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP CONGRATULATES GOVERNOR’S OFFICE, SANGGUNIANG PANLALAWIGAN, AND ALL CAPITOL EMPLOYEES FOR THE ACCOMPLISHMENTS IN THE LAST NINE YEARS THAT HAD BEEN HIGHLIGHTED IN THE LAST STATE-OF-THE-PROVINCE ADDRESS OF GOVERNOR EDGAR CHATTO
*BOHOL NORTHEASTERN CORRIDOR NEEDS ATTENTION IN POVERTY ALLEVIATION
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*MIANI OG LAIN-LAING REAKSIYON SA KAPULISAN SA BOHOL ANG BAG-ONG RANK CLASSIFICATION SA PNP
*NAGTUO ANG HEPE SA POLICE COMMUNITY RELATIONS BRANCH (PCR) SA BOHOL POLICE PROVINCIAL OFFICE NGA MAKAPASAKA SA MORALE SA KAPULISAN ANG BAG-ONG RANKING SYSTEM NGA IPATUMAN SUBAY SA BAG-ONG BALAUD
*NAGPASIDAAN SI POLICE REGIONAL DIRECTOR DEBOLD SINAS NGADTO SA MGA PULIS SA BOHOL NGA DILI MAG-APIL-APIL SA POLITIKA
*NAGPAHIMANGNO SI POLICE REGIONAL DIRECTOR DEBOLD SINAS SA KAPULISAN SA BOHOL NGA HUGTAN ANG PAGBANTAY SA MGA VOTING PRECINCTS ATUL SA PINILIAY KARONG MAYO
*LAING SUNOG MIULBO SA LUNGSOD SA TALIBON DIIN MIKABAT SA 2.8 MILYONES KA PESOS ANG DANYOS; KINI ANG IKADUHANG DAKONG SUNOG NGA NAHITABO SA LUNGSOD SA TALIBON SUD LAMANG SA USA KA SEMANA
*MANGHOD SA MITALIWAN NGA MAYOR SA JAGNA NGA SI BICBIC ABRENILLA ANG MOPULI SA KANDIDATURA PAGKABISE-MAYOR SA ILANG LUNGSOD
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