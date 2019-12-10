TODAYS TOP NEWS TUESDAY DECEMBER 10, 2019
Dec 10th, 2019 by headlines
*PANGLAO HOTELS AND RESORTS IN PEAK SEASON FOR CHRISTMAS
*CAPITOL’S KASADYA PASKO SA BOHOL DESIGNED TO PROMOTE FILIPINO TRADITION OF DAYGON AND BELEN
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*GIDID-AN NA ANG MGA PANGPUBLIKONG SAKYANAN NGA MAGPASAKAY OG DUNAY KARGAMENTO NGA MGA PRODUKTO GIKAN SA BABOY
*MIDANGOP SA SANGUNIANG BAYAN SA LUNGSOD SA DAUIS ANG MGA TRICYCLE DRIVER UG MGA OPERATOR SA DAUIS ARON MAGPATABANG NGA MATUGOTAN NGA MAKAHATUD OG PASAHERO PASULOD SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN NGA DILI DAKPON SA LAND TRANSPORTATION OFFICE (LTO)
*GIANGKON SA PANGULO SA MGA TRICYCLE DRIVER SA DAUIS NGA DAAN NA SILANG GIINGNAN SA LTO NGA DILI PAIGO ANG VERBAL LAMANG NGA KASABUTAN SA MGA MAYOR SA DAUIS UG TAGBILARAN ARON MAHIMO NA SILANG MAKAPAMASAHERO TABOK-TABOK SA DAUIS UG TAGBILARAN
*DUNA NA SAY NAMATAY SA DISGRASYA SA MOTORSIKLO DIDTO SA LUNGSOD SA SIKATUNA
*GIDAYEG NI POLICE PROVINCIAL DIRECTOR CABAL ANG KAPULISAN SA TAGBILARAN UG PANGLAO TUNGOD SA WALAY PUAS NGA PAGLUTOS SA MGA NALAMBIGIT SA ILEGAL NGA DROGA
*NAKADAWAT ANG BOHOL POLICE PROVINCIAL OFFICE OG SIYAM KA MOTORSIKLO UG MGA BAG-ONG EKIPO GIKAN SA KAULOHANMGA BAG-ONG EKIPO GIKAN SA KAULOHAN
*PORMAL NA NGA GISUBHAN KAGAHAPON ANG HANGING BRIDGE SA LUNGSOD SA INABANGA NGA NAG-DUGTONG SA DUHA KA BARANGAY NGA MAO ANG CAWAYAN UG BARANGAY NAPO
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