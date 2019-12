TODAYS TOP NEWS THURSDAY DECEMBER 12, 2019: *BOHOL FEDERATION OF PHILIPPINE COUNCILORS LEAGUE ALARMED BY THE EXPOSÉ ON THE ALLEGED CUT OF TOWN COUNCILORS IN THE REGISTRATION FEES PAID BY LOCAL GOVERNMENT UNITS FOR THE RECENT YEAR-END ASSESSMENT ACTIVITY WHICH TURNED OUT TO BE A CHRISTMAS PARTY*EXPANSION OF BOHOL PANGLAO INTERNATIONAL AIRPORT DISCUSSED AS ARRIVALS AT THE NEW AIRPORT REACHED 1.5 MILLION AS OF OCTOBER................*MIPASALIG ANG RICHLI CORPORATION NGA SULBARON ANG KAKUWANG SA TUBIG SA UBANG BARANGAY SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN NGA DILI 24 ORAS ANG AGAS SA TUBIG SA ILANG DAPIT*GITAKDANG MAKADAWAT OG 40 MIL KA PESOS NGA BONUS ANG MGA REGULAR UG CASUAL-PLANTILLA NGA MGA KAWANI SA KAPITOLYO*LUWAS ANG IKA-TULONG BIKTIMA SA PAGKA-IGO SA LETE NGA NAHITABO KARONG BAG-O*SUKWAHI SA NAHAUNANG PAMAHAYAG SA BOL-ANONG KALIHIM SA NEDA, GIPAMAHAYAG SA CHAIRMAN SA BOHOL TOURISM COUNCIL NGA MIKUNHOD ANG GIDAGHANON SA MGA BISITA NGA MIANHI SA BOHOL GIKAN SA 1.2 KA MILYON SA TUIG 2018 NGADTO SA USA KA MILYON KARONG TUIGA*NISAKA’G 25.26 PORSYENTO ANG KRIMEN SA BOHOL GIKAN SA HULYO NGADTO SA UNANG SEMANA SA DISYEMBRE*NAALARMA ANG PPPOC UG PADAC SA PAGGAMIT SA MGA MENOR DE EDAD SA MGA LIHOK PROTESTA