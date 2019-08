*FAST CRAFT TRIPS FROM CEBU TO BOHOL HAVE BEEN CANCELLED TO DUE TO STRONG WINDS THAT CAUSED BIG WAVES

*PNP’S SPECIAL ACTION FORCES COMMANDO THAT WILL BE DEPLOYED TO BOHOL WILL BE STATIONDED EITHER IN TUBIGON O UBAY IF NOT IN CARMEN

*HUGOT NGA GIMANDO SA PROVINCIAL DIRECTOR SA KAPULISAN ANG PAGSUL-OB OG HELMET SA MGA MAGSAKAY OG MOTORSIKLO

*DUNA NA SAY DUHA ANG NAMATAY GUMIKAN SA AKSIDENTE SA KADALANAN TALI SA MGA NAGMANEHO OG MOTORSIKLO

*SI BISE MAYOR JOSE ANTONIO VELOSO SA TAGBILARAN CITY GIHAPON ANG NAPILI PAGKA-PRESIDENTE SA VICE MAYORS LEAGUE OF THE PHILIPPINES-BOHOL CHAPTER

*GIPABAKBAK NA NI PANGLAO MAYOR NILA MONTERO ANG SEMENTO NGA GISIRA SA LUTSANAN PAINGON SA BUHATAN SA BISE MAYOR GIKAN SA BUHATAN SA MAYOR

*NAGPAHIGAYON ANG COUNTER-TERRORISM CLUSTER SA INTER-AGENCY TASK FORCE SA REGION 7 OG USA KA ANTI-TERRORISM SEMINAR ALANG SA MGA KAWANI SA MGA HOTELS, RESORTS UG RESTAURANTS DINHI SA BOHOL

