TODAYS TOP NEWS TUESDAY AUGUST 6, 2019
Aug 6th, 2019 by headlines
*FAST CRAFT TRIPS FROM CEBU TO BOHOL HAVE BEEN CANCELLED TO DUE TO STRONG WINDS THAT CAUSED BIG WAVES
*PNP’S SPECIAL ACTION FORCES COMMANDO THAT WILL BE DEPLOYED TO BOHOL WILL BE STATIONDED EITHER IN TUBIGON O UBAY IF NOT IN CARMEN
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*HUGOT NGA GIMANDO SA PROVINCIAL DIRECTOR SA KAPULISAN ANG PAGSUL-OB OG HELMET SA MGA MAGSAKAY OG MOTORSIKLO
*DUNA NA SAY DUHA ANG NAMATAY GUMIKAN SA AKSIDENTE SA KADALANAN TALI SA MGA NAGMANEHO OG MOTORSIKLO
*SI BISE MAYOR JOSE ANTONIO VELOSO SA TAGBILARAN CITY GIHAPON ANG NAPILI PAGKA-PRESIDENTE SA VICE MAYORS LEAGUE OF THE PHILIPPINES-BOHOL CHAPTER
*GIPABAKBAK NA NI PANGLAO MAYOR NILA MONTERO ANG SEMENTO NGA GISIRA SA LUTSANAN PAINGON SA BUHATAN SA BISE MAYOR GIKAN SA BUHATAN SA MAYOR
*NAGPAHIGAYON ANG COUNTER-TERRORISM CLUSTER SA INTER-AGENCY TASK FORCE SA REGION 7 OG USA KA ANTI-TERRORISM SEMINAR ALANG SA MGA KAWANI SA MGA HOTELS, RESORTS UG RESTAURANTS DINHI SA BOHOL
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