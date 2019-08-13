TODAYS TOP NEWS TUESDAY AUGUST 13, 2019
Aug 13th, 2019 by headlines
*NBI TO INVESTIGATE THE CONNECTIONS OF THE SON OF CITY ADMINISTRATOR EDI BORJA WHO HAD JUST BEEN NABBED FOR POSSESSION OF A DANGEROUS DRUG THAT IS MORE DEADLY THAN ECSTASY
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*HASTA ANG KAPULISAN SA BOHOL MITABANG NA SA PAKIGBATOK SA DENGUE
*NIPASALIG SI MAYOR JOHN GESSNELL BABA YAP NGA DILI MANGILABOT SA IMBESTIGASYON KALABOT SA ANAK NI CITY ADMINISTRATOR LEONIDES EDI BORJA NGA KINSA NADAKPAN SA USA KA BUY-BUST
*NADAKPAN SA MGA KAPOLISAN SA LUNGSOD SA ALICIA ANG DUHA KA MGA LALAKI NGA GIPASANGINLANG NANG RAPE OG BABAYENG MINOR OG NABUNTIS KINSA BAG-O LANG POD NANGANAK
*IPADAYON KARONG ADLAWA ANG PAGGUBA SA GREEK TAVERNA SA ALONA BEACH
*IPAHIGAYON SA LUNGSOD SA LILA ANG DUNGAN NGA PAGPANGLIMPYO SA PALIBOT ARONG MANGLAGIW ANG MGA LAMOK NGA POSIBLENG NAGDALA OG DENGUE
*NIABOT NA SA BOHOL ANG BOL-ANONG BOKSINGERO NGA SI MARK MAGNIFICO MAGSAYO
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