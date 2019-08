TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY AUGUST 14, 2019: *MAYOR BABA YAP APPOINTS KATHY TORREMOCHAS CITY ADMINISTRATOR FOLLOWING EDI BORJA’S INDEFINITE LEAVE*LAWYERS OF ERIC JOHN BORJA QUESTION NBI AS TO WHY THE SUPPOSED BUYER OF THE ECSTSAY WAS NOT PRESENT DURING YESTERDAY'S INQUEST HEARING AT THE FISCAL’S OFFICE*NBI TRACKING CEBU SOURCE OF ECSTASY WHO COULD BE SUPPLIER OF PARTY DRUGS PEDDLERS IN BOHOL*IN PHIVOLCS RECORD, 3 QUAKES ALREADY HIT BOHOL TOWARDS HALFWAY OF AUGUST.............*GITUN-AN NA SA BUREAU OF FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES (BFAR) KUNG MASULBAD PA BA ANG PADAYONG PAGPOSITIBO SA RED TIDE SA KADAGATAN SA TAGBILARAN UG DAUIS SUD NA SA USA KA TUIG UG UPAT KA BUWAN*BAG-ONG HEPE ANG HEPE SA HIGHWAY PATROL GROUP DINHI SA BOHOL*GITUDLOAN NI BISE GOBERNADOR RELAMPAGOS ANG MGA BOKAL SA HUSTONG PAGPANDAY OG ORDINANSA*GAPLANO SI KONGRESISTA EDGAR CHATTO NGA ISUGYOT NGADTO SA DEPARTMENT OF HEALTH NGA HIMOONG LIBRE ANG SCREENING FEE SA DUGO