*PRESIDENTIAL DAUGHTER, SARA DUTERTE-CARPIO, STILL HAS NOT RESPONDED TO THE LETTER FROM EVASCO’S SUPPORTER REGARDING THE PICTURE OF HER RAISING THE HAND OF DEPUTY SPEAKER ART YAP WHO IS RUNNING FOR GOVERNOR OF BOHOL

*MOTORISTS QUESTION THE CITY TRAFFIC OFFICERS’ ALLEGED SELECTIVE IMPLEMENTATION OF TRAFFIC RULES AGAINST OVERLOADING

*BOLUNTARYONG GIGUBA SA MGA TAG-IYA OG RESORT ANG SEAWALL SA ALONA BEACH NGA NAKALAPAS SA 20-METER EASEMENT ZONE

*GIPAMAHAYAG SA PRESIDENTE SA PANGLAO ISLAND CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY NGA NAMELIGRO NA HINOON SA POSIBLENG KADAUT ANG ILANG MGA PATIGAYON LATAS SA ALONA BEACH KUNG MOABOT ANG DAGKONG BAWD TUNGOD SA PAGGUBA SA MGA SEAWALL

*GIHULAGWAY SA KAPULISAN NGA MALINAWON UNANG ADLAW SA LOCAL ABSENTEE VOTING

*SUBLING MOBISITA SA BOHOL SI DAVAO CITY MAYOR SARA DUTERTE-CARPIO UG GIPAABOT ANG IYANG HABIG KABAHIN SA KALIBOG KUNG KINSA KANILA NI EVASCO UG ART YAP ANG IYANG GISUPORTAAN PAGKA-GOBERNADOR

*PLATAPORMA SA PAGSULBAD SA KAPOBREHON ANG GISALIGAN SA KAMPANYA NI BOARD MEMBER TOMMY ABAPO SA IYANG PAGPAPILI PAGKA-BISE GOBERNADOR SA BOHOL UG DILI ANG PAG-ATAKE SA IYANG KAATBANG

*SUBHAN KARONG ADLAWA ANG BAG-ONG MUNISIPYO SA DAUIS

*NALUWAS ANG TULO KA TAWO NGA NALUNOD HUMAN NALIMBUWAD ANG ILANG GISAKYAN NGA BANGKA NGA GIHAPAK oG KUSOG NGA BAWOD SAMTANG NAGLAWIG SA KADAGATAN SA BACLAYON PAINGON MOTABOK SA ISLA SA PAMILACAN

