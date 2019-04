*DEPUTY SPEAKER ART YAP CALLS MASTERMIND IN MALICIOUS TEXT BRIGADE SPREAD ON HOLY WEEK A VIOLATOR OF LAW AND CHRISTIAN FAITH

*AT THE FIRST FLAG-RAISING CEREMONY DONE AT THE NEW CAPITOL COMPLEX YESTERDAY, GOVERNOR EDGAR CHATTO POINTED OUT THAT THE CHALLENGE NOW IS FOR A MARK OF SERVICE TO BECOME GOOD IMPRINTS IN THE HALLS OF CAPITOL

………….

*SI DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP UG ANG AKTOR NGA SI AMAY BISAYA LAMANG ANG MOTAMBONG SA CANDIDATES FORUM ALANG SA MGA KANDIDATO PAGKAGOBERNADOR KARONG BUNTAG

*BUOT NI BOARD MEMBER TOMMY ABAPO, KINSA NAGPAPILI PAGKA-BISE GOBERNADOR, NGA DUNAY MALUNGTARON NGA PROGRAMA ALANG SA PAGPAKUNHOD SA KAWAD-ON DIIN ABAGAN ANG MGA BOL-ANON NGA MAKAANGKON OG KASALIGAN NGA KAPANGINABUHIAN UG DILI LAMANG MAGSALIG SA MGA TEMPORARYO LAMANG NGA MGA HINABANG

*GISUGDAN NA SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN ANG SPECIAL PROGRAM FOR THE EMPLOYMENT OF STUDENTS (SPES) ALANG KARONG BAKASYON

*BUKSAN KARONG GABIE ANG MGA NAG-UNANG KALIHUKAN SA SAULOG TAGBILARAN 2019, SAMA SA NAANDAN NA NGA FUSION NIGHT DIIN IDAYAG ANG NAGKADAIYANG POTAHE NGA MAKAON SA MGA BISITA DINHI SA BOHOL

*NADUGANGAN NA SAB ANG BYAHE SA BARKO NGA MOGIKAN SA PANTALAN SA TALIBON PAINGON SA SUGBO

