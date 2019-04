*VICE-GUBERNATORIAL BET, BOARD MEMBER TOMMY ABAPO, COMPLETELY AGREES WITH THE BISHOP OF THE DIOCESE OF TAGBILARAN IN THE APPEAL TO THE ELECTORATE TO CHOOSE CANDIDATES WHO ARE “MAKADIOS, MAKATAO, MAKABAYAN, AND MAKALIKASAN”

*DAUIS MAYOR MIRIAM SUMAYLO CLARIFIES THAT HER FAMILY IS INTO A MICRO-FINANCE BUSINESS IN ORMOC AND LEYTE, NOT PAWNSHOP, AND THAT IT IS A LEGAL BUSINESS, CONTRARY TO ACCUSATIONS OF DAN LIM

*GISALIKWAY SA PPOC UG PADAC ANG PAMAHAYAG NI CPP-NPA FOUNDER JOMA SISON NGA PEKENG REBELDE ANG MGA MIBALIK SA SABAKAN SA GOBYERNO DINHI SA BOHOL

*GIPASABOT SA ELECTION OFFICER SA TAGBILARAN NGA WA GIDILI ANG PAGBALHIN SA MGA PULIS BISAN PANAHON SA ELECTION BAN KON PAGSUGOD SA CAMPAIGN PERIOD

*DUNA PAY 13 KA CHIEF OF POLICE ANG GIBALHIN

*NAGMALAMPUSON ANG UNANG PLOGGING EVENT SA LUNGSOD SA PANGLAO DUNGAN SA MATAG TUIG NGA PAGTIMAAN SA EARTH HOUR, DIIN ANG MGA MISALMOT NAMUNIT USAB OG BASURA DAPLIN SA KADALANAN UG KADAGATAN SAMTANG NAG-JOGGING O NAG-EHERSISYO

*MIKALIT OG PADAYAG OG SUPORTA SI AMAY BISAYA KANG KANHI CABSEC EVASCO, BISAN PA MAN NGA MISMONG SI AMAY BISAYA KANDIDATO USAB SA PAGKA-GOBERNADOR

*HUGOT NGA GIBANTAYAN ANG MGA KAWANI SA KAPITOLYO NGA DILI MAG-APIL APIL SA POLITIKA

