*DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP WARNS THE PEOPLE OF FAKE NEWS SPREAD BY IRRESPONSIBLE SOCIAL MEDIA ACCOUNTS TO SPARE BOHOL FROM LEADERS WHO DECEIVE

*GOVERNOR EDGAR CHATTO LEADS GROUNDBREAKING OF BATUAN-VALENCIA ROAD VIA QUEZON

*NAGHINAM-HINAM ANG MGA SUMASAKAY SA PAGSUGOD UNYA SA PAGTANYAG SA DRIVE MOBILE APP DINHI SA BOHOL

*GIKALITAN OG DRUG TEST ANG MGA DRAYBER UG MGA KONDUKTOR SA MGA PANGPUBLIKONG MGA SAKYANAN

*NIANAM NA OG DAGHAN ANG MGA PASAHERO NGA MANUKAD SA PANTALAN SA CATAGBACAN SA LOON PADUNG SA ARGAO SA SUGBO SUKAD NAKABALIK NA ANG BYAHE SA LITE SHIPPING NGA MAKAKARGA OG MGA SAKYANAN PINAAGI SA RO-RO KON ROLL ON-ROLL-OFF

*KAPIN TUNGA SA MILYON KA PESOS ANG DANYOS SA DUHA KA MANAGLAHING INSIDENTE SA SUNOG NIADTONG ADLAWNG SABADO

