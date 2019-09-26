TODAYS TOP NEWS THURSDAY SEPTEMBER 26, 2019
Sep 26th, 2019 by headlines
*RTWPB-7 SET TO CONSULT BOHOL ON THE SOUGHT ACROSS-THE-BOARD WAGE INCREASE
*THIRD DISTRICT REPRESENTATIVE ALEXIE TUTOR TO FILE BILL PROPOSING THE CREATION OF A DEPARTMENT OF OFW
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*SI BISE MAYOR ALLEN RAY PIEZAS SA CLARIN ANG NAPILING PRESIDENTE SA VICE MAYORS‘ LEAGUE OF THE PHILIPPINES SA CENTRAL VISAYAS
*GIPANEGURO SA PHILIPPINE PORTS AUTHORITY NGA WAY MAKASULOD NGA BUHING BABOY UG MGA PRODUKTO GIKAN SA KARNE SA BABOY GIKAN SA LAING MGA LALAWIGAN TALIWA SA PAGKUYANAP SA AFRICAN SWINE FEVER
*MOSUGOD NA KARONG SEPTYEMBRE 30 ANG BIYAHE SA EROPLANO GIKAN BOHOL PAINGON HONGKONG UG PABALIK
*GIPAABOT SA PROVINCIAL HEALTH OFFICE NGA MAKAABOT DINHI SA BOHOL ANG SUPPLY SA ORAL VACCINE BATOK SA POLIO
*GIBUKSAN NA KAGAHAPON ANG TAGBILARAN CITY MEET NGA MOLANAT OG TULO KA ADLAW
*MIABOT SA KAPIN 300 KA KAHOY ANG NATANOM SA MGA KONSEHAL SA BOHOL
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