TODAYS TOP NEWS THURSDAY SEPTEMBER 19, 2019
Sep 19th, 2019 by headlines
*THE COMMUNITY HOSPITAL IN THE ISLAND TOWN OF CARLOS P. GARCIA, WHICH ONE OF THE 10 HOSPITALS UNDER THE MANAGEMENT OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT, IS UP FOR UPGRADE TO BE A LEVEL ONE HOSPITAL
*ANOTHER HONEST TRICYCLE DRIVER RETURNS A PHONE LEFT BEHIND BY A PASSENGER IN HIS TRICYCLE
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*GITINGUHANG IPATUMAN SA KAGAMHANANG PROBINYAL ANG TOTAL BAN SA PAGPASULOD SA MGA BUHING BABOY UG PRODUKTO GIKAN SA BABOY
*WALA MAAPEKTUHI ANG LALAWIGAN SA BOHOL SA NASINATI KARON NGA HAZE GIKAN SA FOREST FIRES SA INDONESIA, MATUD SA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT BUREAU (EMB)
*NAGKIGSABOT ANG KAGAMHANANG PROBINSYAL SA FRABELLE GROUP OF COMPANIES ARON MOTABANG OG HANDOS OG ISDA DINHI SA BOHOL
*ANDAM MOHATAG ANG LOCAL NGA PANGAGAMHANAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN OG LUNA ARON KATUKORAN SA BUHATAN SA LAND TRANSPORTATION OFFICE SA SYUDAD
*GIBUKSAN SA BUHATANG REHIYONAL SA LTO-7 ANG ILANG LISENCING OFFICE NGA NAA KARON SA ALTURAS MALL
*LAING BATAN-ONG LALAKI NAGHIKOG SA LUNGSOD SA LOBOC
*NAKASIKOP NA SAB ANG KAPULISAN SA LOBOC OG LAING NOTADONG TIGPAMALIGYA OG SHABU
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