*THE COMMUNITY HOSPITAL IN THE ISLAND TOWN OF CARLOS P. GARCIA, WHICH ONE OF THE 10 HOSPITALS UNDER THE MANAGEMENT OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT, IS UP FOR UPGRADE TO BE A LEVEL ONE HOSPITAL

*ANOTHER HONEST TRICYCLE DRIVER RETURNS A PHONE LEFT BEHIND BY A PASSENGER IN HIS TRICYCLE

*GITINGUHANG IPATUMAN SA KAGAMHANANG PROBINYAL ANG TOTAL BAN SA PAGPASULOD SA MGA BUHING BABOY UG PRODUKTO GIKAN SA BABOY

*WALA MAAPEKTUHI ANG LALAWIGAN SA BOHOL SA NASINATI KARON NGA HAZE GIKAN SA FOREST FIRES SA INDONESIA, MATUD SA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT BUREAU (EMB)

*NAGKIGSABOT ANG KAGAMHANANG PROBINSYAL SA FRABELLE GROUP OF COMPANIES ARON MOTABANG OG HANDOS OG ISDA DINHI SA BOHOL

*ANDAM MOHATAG ANG LOCAL NGA PANGAGAMHANAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN OG LUNA ARON KATUKORAN SA BUHATAN SA LAND TRANSPORTATION OFFICE SA SYUDAD

*GIBUKSAN SA BUHATANG REHIYONAL SA LTO-7 ANG ILANG LISENCING OFFICE NGA NAA KARON SA ALTURAS MALL

*LAING BATAN-ONG LALAKI NAGHIKOG SA LUNGSOD SA LOBOC

*NAKASIKOP NA SAB ANG KAPULISAN SA LOBOC OG LAING NOTADONG TIGPAMALIGYA OG SHABU

