*3 MOUNTAIN BARANGAYS IN JAGNA WANT SMART AND GLOBE TO PUT CELLSITES IN THEIR LOCATIONS TO IMPROVE SIGNAL FOR CELLULAR PHONES

*A DECOMPOSING BODY OF A MALE PERSON WAS FOUND YESTERDAY AFTERNOON IN BARANGAY DANAO, PANGLAO

*GIPABALHIN SA KORTE SUPREMA ANG KASO SA KANHI OPISYAL SA POLICE UG BANA NGA SAKOP SA ABU SAYYAF GIKAN SA HUKMANAN DINHI SA BOHOL NGADTO NA SA METROPOLITAN TRIAL COURT UG RTC SA QUEZON CITY

*NANAWAGAN ANG PROVINCIAL DIRECTOR SA KAPULISAN SA BOHOL ALANG SA PAGTHAN SA MGA KONBIKTADONG BOL-ANON NGA NAKAGUWA SA BILANGGUAN TUNGOD SA BALAUD SA GOOD CONDUCT

*GIDEKLARA SA PROVINCIAL PEACE AND ORDER COUNCIL NGA PERSONA NON GRATA ANG CPP-NPA

*GIANGKON SA TINUGYANAN SA NATIONAL TELECOMMUNICATIONS COMMISSION DINHI NGA LISUD PA ANG HINGPIT NGA PAGPAUNDANG SA MI-SIAW KARON NGA MGA PAGPANGILAD GAMIT ANG CELLPHONE

*MISMONG SI PRESIDENTE RODRIGO DUTERTE ANG MITUNOL SA CIVIL SERVICE COMMISSION (CSC) PAG-ASA AWARD NGADTO KANG MAYOR JOHN GEESNELL YAP II ATUL SA SEREMONYAS DIDTO SA MALACANANG KARONG BAG-O

*NABANGALAN SA MAY SAPA SA INABANGA ANG PATAY’NG LAWAS SA USA KA 60 ANYOS NGA LALAKI KINSA GITUHOANG NALUMOS

