*BOHOLANOS WANT STRICT INSPECTION OF ALL VEHICLES , AND NOT JUST MOTORCYCLES AT CHECK POINTS AS A WAY TO MINIMIZE THE ENTRY OF DRUGS IN BOHOL WHILE GOV ART YAP SAYS HE WILL SOON RENDER HIS STATEMENT ON THE PRESENT DRUG SITUATION IN BOHOL WHICH HE DID NOT INCLUDE IN HIS FIRST 100-DAY REPORT

*SEN. PING LACSON ASSURES BOHOLANOS ON HIS CONTINUED FIGHT AGAINST GRAFT AND CORRUPTION IN GOVERNMENT UNDER THE DUTERTE ADMINISTRATION

*GIHUKMANG SAD-AN SA SANDIGANBAYAN SI KANHI MAYOR VITO RAPAL SA CORELLA SA MGA KASONG GIATUBANG SA DIHANG MAYOR PA KINI SA CORELLA

*GISEGURO NI PNP PROVINCIAL DIRECTOR COL. JONATHAN CABAL NGA DILI MAHITABO DINHI SA BOHOL ANG NAHITABO SA PAMPANGA NGA NAGRECYCLE SA GINADILING DRUGAS

*GIHUGON-HUGON NGA KANDIDATO SA PAGKA-HEPE SA PNP SI POLICE REGIONAL OFFICE -7 DIRECTOR BRIGADIER GENERAL DEBOLD SINAS

