*NEW BLOOD BANK WILL OPEN TODAY AT GOV CELESTINO GALLARES TO SOLVE THE PROBLEM ON BLOOD PROGRAM

*NASIKOP ANG LIDER SA TORREGOSA ROBBERY GROUP NGA MAOY TIGPANULIS SA MGA LENDING COLLECTOR DINHI SA BOHOL DIDTO SA GETAFE

*TABANG MINDANAO CONTINUES TO RECEIVE DONATIONS FOR EARTHQUAKE VICTIMS IN MINDANAO

*GISUSPENSO NI MAYOR BABA YAP OG DUHA KA BUWAN ANG USA KA SAKOP SA ALERT TEAM TUNGOD SA PAGMANEHO’G MOTORSIKLO NGA WA MAGHELMET

*GIAPROBAHAN SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG 20 PESOS NGA USBAW SA SWELDO KADA ADLAW SA MGA CASUAL UG JOB ORDER NGA MGA KAWANI SA KAPITOLYO

*MISANG-AT OG BALAODNON SI KONGRESISTA ALEXIE TUTOR NGA MAGTUL-ID SA MGA SAYOP SA MGA LIBRO SA MGA PUBLIKO UG PRIBADONG TUNGHAAN

*NASAKMITAN OG 136 MIL KA PESOS NGA KANTIDAD SA SHABU ANG DUHA KA BATAN-ON NGA NASIKOP SA BUY BUST SA LUNGSOD SA DAUIS SAMTANG NADAKPAN USAB SA NBI UG PDEA ANG USA KA TIGPAYUHOT OG SHABU DINHI SA SIYUDAD SA TAGBILARAN

