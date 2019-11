*VICE GOV RENE RELAMPAGOS ASSURES SMOOTH OPERATION AT THE CAPITOL AS HE SITS AS ACTING GOVERNOR FOLLOWING THE SUSPENSION OF GOV ART YAP WHILE DILG AWAITS DESIGNATION OF SENIOR BOARD MEMBER VICTOR BALITE AS ACTING VICE GOVERNOR

*BOHOLANOS ARE TRUSTFUL ON VICE PRESENI ROBREDO ON THE EVENT SHE WILL SUCCEED PRES RODRIGO DUTERTE

*GISIRHAN SA DENR ANG OPEN DUMPSITE SA BARANGAY DAMPAS KAY GAWAS NGA GIDILI KINI SA BALAOD NANGALISBO PA ANG BAHO SA MGA BASURA

*GIUNDANG ANG PAGPANGOLEKTA SA MGA BASURA SA SIYUDAD SA TAGBILARAN TUNGOD KAY DILI NA MAHIMONG LABAYAN OG BASURA ANG OPEN DUMPSITE SA BARANGAY DAMPAS KAY GISIRHAN NA SA DENR SUGOD KAGAHAPON

*GIKLARO NI BOHOL PNP ACTING PROVINCIAL DIRECTOR COL. JONATHAN CABAL NGA IGO LANG SAKMITON ANG VAPE O E-CIGARETTES APAN DILI DAKPON ANG TAWO NGA MOGAMIT NIINI

*SAMDAN UG NASIKOP ANG DUHA KA GIKATAHAPANG TIGPAYUHOT OG SHABU SAMTANG USA ANG NAKAIKYAS SA NAHITABONG PINUSILAY ATUL SA CHECKPOINT SA KAPULISAN DIDTO SA LUNGSOD SA SIERRA BULLONES

