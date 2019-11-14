TODAYS TOP NEWS THURSDAY NOVEMBER 14, 2019
Nov 14th, 2019 by headlines
*”TABANG MINDANAO WILL CLOSE TOMORROW ACCEPTING DONATIONS CASH OR RELIEF GOODS AS PREPARATIONS START FOR THE SHIPMENT OF GOODS TO DAVAO WHICH IS SCHEDULED ON MONDAY NEXT WEEK
*MAJORITY OF THE BOHOLANOS ARE APPRECIATIVE ON THE MOVES OF VICE PRES. LENI ROBREDO AS CO CHAIR OF PDEA CHIEF AARON AQUINO IN THE FIGHT AGAINST DRUGS
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*GIPASIDUNGGAN SA KAPITOLYO PROBINSIYAL SI ANHING GOBERNADOR CONRADO MARAPAO SR. TUNGOD SA IYANG MGA NAHIMO SA LALAWIGAN SA BOHOL
*MISIAW NA PAG-AYO ANG MGA PAGPANULIS OG MGA LENDING KOLEKTOR SA MGA LUNGSOD SA SEGUNDO DISTRITO, LABING ULAHI NGA NAHITABO DIDTO SA UBAY
*MAGTUKOD USAB OG BAG-ONG FIRE STATION ANG LUNGSOD SA CORTES NGA MOBALOR OG P7.4 MILYONES
*MODERNONG JEEP NGA IPULI SA WAD-ONG MGA KARAANG JEEP NGA 15 KA TUIG NA PATAAS SUNOD TUIG, PWEDENG UTANGON, MATUD SA LTFRB
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