*”TABANG MINDANAO WILL CLOSE TOMORROW ACCEPTING DONATIONS CASH OR RELIEF GOODS AS PREPARATIONS START FOR THE SHIPMENT OF GOODS TO DAVAO WHICH IS SCHEDULED ON MONDAY NEXT WEEK

*MAJORITY OF THE BOHOLANOS ARE APPRECIATIVE ON THE MOVES OF VICE PRES. LENI ROBREDO AS CO CHAIR OF PDEA CHIEF AARON AQUINO IN THE FIGHT AGAINST DRUGS

………..

*GIPASIDUNGGAN SA KAPITOLYO PROBINSIYAL SI ANHING GOBERNADOR CONRADO MARAPAO SR. TUNGOD SA IYANG MGA NAHIMO SA LALAWIGAN SA BOHOL

*MISIAW NA PAG-AYO ANG MGA PAGPANULIS OG MGA LENDING KOLEKTOR SA MGA LUNGSOD SA SEGUNDO DISTRITO, LABING ULAHI NGA NAHITABO DIDTO SA UBAY

*MAGTUKOD USAB OG BAG-ONG FIRE STATION ANG LUNGSOD SA CORTES NGA MOBALOR OG P7.4 MILYONES

*MODERNONG JEEP NGA IPULI SA WAD-ONG MGA KARAANG JEEP NGA 15 KA TUIG NA PATAAS SUNOD TUIG, PWEDENG UTANGON, MATUD SA LTFRB

